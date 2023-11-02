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"Такого еще не было". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
"Такого еще не было". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине - РИА Новости, 02.11.2023
"Такого еще не было". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
ВКС России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:13
2023-11-02T11:13
2023-11-02T11:13
россия
украина
киев
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
миг-29
миг-31
су-35
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ВКС России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, пишет американский журнал Military Watch."В октябре значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, которой, по многочисленным оценкам, не было с первых недель полномасштабных российско-украинских боевых действий с февраля 2022 года. С 13 по 23 октября российскими войсками было сбито 17 истребителей МиГ-29", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, которые значительно уступают российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-35 и Су-57.Обозреватели предположили, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший месяц российская ПВО уничтожила свыше 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906869581.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, миг-29, миг-31, су-35, в мире, политика, сша
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, МиГ-31, Су-35, В мире, Политика, США
"Такого еще не было". В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
MWM: на Украине выросла интенсивность воздушных боев