Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР
Госдеп: Блинкен в Сеуле поднимет вопрос военного сотрудничества России и КНДР
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о "последствиях" сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
"Госсекретарь отправится в Сеул для проведения ряда двухсторонних встреч с президентом, министром иностранных дел и советником (президента Южной Кореи - ред.) по национальной безопасности. Мы ожидаем, что дискуссии будут сосредоточены вокруг последствий военного сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, стратегии расширенного сдерживания и поддержания совместного экономического роста, а также ряда других региональных и глобальных проблем", - сказал в ходе спецбрифинга Критенбринк.
Он добавил, что еще одним вопросом на повестке предстоящих дискуссий в Сеуле, как ожидается, станет оказание содействия Украине в условиях проводимой Россией специальной военной операции.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".