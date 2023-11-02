https://ria.ru/20231102/blinken-1906976774.html

Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР

Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 02.11.2023

Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:49

2023-11-02T15:49

2023-11-02T15:56

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о "последствиях" сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк."Госсекретарь отправится в Сеул для проведения ряда двухсторонних встреч с президентом, министром иностранных дел и советником (президента Южной Кореи - ред.) по национальной безопасности. Мы ожидаем, что дискуссии будут сосредоточены вокруг последствий военного сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, стратегии расширенного сдерживания и поддержания совместного экономического роста, а также ряда других региональных и глобальных проблем", - сказал в ходе спецбрифинга Критенбринк.Он добавил, что еще одним вопросом на повестке предстоящих дискуссий в Сеуле, как ожидается, станет оказание содействия Украине в условиях проводимой Россией специальной военной операции.Как сообщило накануне американское дипведомство, Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231102/khamas-1906962743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сеул, россия, государственный департамент сша, в мире