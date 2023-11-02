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Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 02.11.2023
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15:49 02.11.2023 (обновлено: 15:56 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/blinken-1906976774.html
Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР
Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 02.11.2023
Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:49
2023-11-02T15:56
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о "последствиях" сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк."Госсекретарь отправится в Сеул для проведения ряда двухсторонних встреч с президентом, министром иностранных дел и советником (президента Южной Кореи - ред.) по национальной безопасности. Мы ожидаем, что дискуссии будут сосредоточены вокруг последствий военного сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, стратегии расширенного сдерживания и поддержания совместного экономического роста, а также ряда других региональных и глобальных проблем", - сказал в ходе спецбрифинга Критенбринк.Он добавил, что еще одним вопросом на повестке предстоящих дискуссий в Сеуле, как ожидается, станет оказание содействия Украине в условиях проводимой Россией специальной военной операции.Как сообщило накануне американское дипведомство, Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231102/khamas-1906962743.html
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сеул, россия, государственный департамент сша, в мире
Сеул, Россия, Государственный департамент США, В мире
Блинкен в Сеуле поднимет вопрос сотрудничества России и КНДР

Госдеп: Блинкен в Сеуле поднимет вопрос военного сотрудничества России и КНДР

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Сеул намерен провести встречи с руководством Южной Кореи, в ходе которых намерен поднять вопрос о "последствиях" сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
"Госсекретарь отправится в Сеул для проведения ряда двухсторонних встреч с президентом, министром иностранных дел и советником (президента Южной Кореи - ред.) по национальной безопасности. Мы ожидаем, что дискуссии будут сосредоточены вокруг последствий военного сотрудничества России и КНДР для международной безопасности, стратегии расширенного сдерживания и поддержания совместного экономического роста, а также ряда других региональных и глобальных проблем", - сказал в ходе спецбрифинга Критенбринк.
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Он добавил, что еще одним вопросом на повестке предстоящих дискуссий в Сеуле, как ожидается, станет оказание содействия Украине в условиях проводимой Россией специальной военной операции.
Как сообщило накануне американское дипведомство, Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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