https://ria.ru/20231102/blinken-1906832076.html

Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии

Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии - РИА Новости, 02.11.2023

Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:59

2023-11-02T02:59

2023-11-02T02:59

израиль

иордания

япония

государственный департамент сша

в мире

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.Первой остановкой в рамках турне Блинкена станет Тель-Авив, где госсекретарь намерен "заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом". Помимо этого, Блинкен рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта.Вслед за этим госсекретарь США посетит столицу Иордании Амман, где намерен обсудить "неотложные механизмы прекращения насилия" в Газе и меры по снижению напряженности в регионе.В Токио, Сеуле и Нью-Дели глава американской дипломатии рассчитывает поднять вопрос о совместных усилиях по поддержанию открытости и безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Также Блинкен намерен принять участие во второй по счету встрече глав МИД стран G7, за основу которой будут взяты итоги состоявшегося ранее саммита сообщества в Хиросиме.Находясь в индийской столице, госсекретарь примет участие во встрече глав МИД и минобороны в формате "2+2", на которой также будет присутствовать шеф Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что стороны обсудят вопросы как двухсторонней повестки, так и более широкий круг вопросов, затрагивающих события в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20231101/blinken-1906798378.html

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израиль

иордания

япония

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