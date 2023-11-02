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В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров - РИА Новости, 02.11.2023
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23:15 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/besporyadki-1907070536.html
В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров
В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров - РИА Новости, 02.11.2023
В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров
Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:15
2023-11-02T23:15
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
сергей меликов
госдума рф
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность, сообщил глава республики Сергей Меликов. В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. "В аэропорту находился мой хороший близкий товарищ … Хизри Магомедович Абакаров. Он – дагестанец, он – мужественный человек, он... пытался защитить тех, кого была угроза убить. Есть факты, когда (некоторые участники беспорядков говорили): "А мы прошли их (израильтян) убивать", – сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан". Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов также сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв.
https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html
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происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, сергей меликов, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Сергей Меликов, Госдума РФ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров

Меликов: депутат ГД Абакаров защищал пассажиров при беспорядках в аэропорту

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность, сообщил глава республики Сергей Меликов.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы
Вчера, 17:28
«
"В аэропорту находился мой хороший близкий товарищ … Хизри Магомедович Абакаров. Он – дагестанец, он – мужественный человек, он... пытался защитить тех, кого была угроза убить. Есть факты, когда (некоторые участники беспорядков говорили): "А мы прошли их (израильтян) убивать", – сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".
Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов также сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв.
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Участников беспорядков в Махачкале внесут в черный список аэропорта
31 октября, 19:22
 
ПроисшествияМахачкалаТель-АвивИзраильСергей МеликовГосдума РФБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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