https://ria.ru/20231102/besporyadki-1907070536.html

В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров

В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров - РИА Новости, 02.11.2023

В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:15

2023-11-02T23:15

2023-11-02T23:15

происшествия

махачкала

тель-авив

израиль

сергей меликов

госдума рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность, сообщил глава республики Сергей Меликов. В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. "В аэропорту находился мой хороший близкий товарищ … Хизри Магомедович Абакаров. Он – дагестанец, он – мужественный человек, он... пытался защитить тех, кого была угроза убить. Есть факты, когда (некоторые участники беспорядков говорили): "А мы прошли их (израильтян) убивать", – сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан". Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов также сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв.

https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906522251.html

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происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, сергей меликов, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы