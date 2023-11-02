В ГД заявили, что Абакаров при беспорядках в аэропорту защищал пассажиров
Меликов: депутат ГД Абакаров защищал пассажиров при беспорядках в аэропорту
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров находился в аэропорту Махачкалы во время массовых беспорядков и защищал прилетевших пассажиров, которым грозила опасность, сообщил глава республики Сергей Меликов.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
«
"В аэропорту находился мой хороший близкий товарищ … Хизри Магомедович Абакаров. Он – дагестанец, он – мужественный человек, он... пытался защитить тех, кого была угроза убить. Есть факты, когда (некоторые участники беспорядков говорили): "А мы прошли их (израильтян) убивать", – сказал Меликов на конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".
Ранее гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов также сообщал, что Абакаров вел переговоры с участниками беспорядков. Он отмечал, что во многом благодаря усилиям депутата "удалось отстоять пассажиров" и обошлось без жертв.