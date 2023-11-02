https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html

В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке

В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке - РИА Новости, 02.11.2023

В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке

Прокуратура Ленинградской области проверит информацию о госпитализации 12-летней беременной с угрозой выкидыша. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:06

2023-11-02T11:06

2023-11-02T11:26

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области проверит информацию о госпитализации 12-летней беременной с угрозой выкидыша. "Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 12-летняя школьница накануне обратилась в больницу в поселке имени Морозова с болью в животе. Врачи выявили у нее угрозу выкидыша. "Предположительно, срок беременности небольшой - до 20 недель, сейчас ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, избранник школьницы тоже несовершеннолетний, ему 15 лет. В прокуратуре Ленобласти добавили, что "соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетней находится на контроле городской прокуратуры".

https://ria.ru/20230724/pokhischenie-1886047373.html

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происшествия, ленинград, ленинградская область