https://ria.ru/20231102/beremennost-1906872820.html
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке - РИА Новости, 02.11.2023
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке
Прокуратура Ленинградской области проверит информацию о госпитализации 12-летней беременной с угрозой выкидыша. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:06
2023-11-02T11:06
2023-11-02T11:26
происшествия
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ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Прокуратура Ленинградской области проверит информацию о госпитализации 12-летней беременной с угрозой выкидыша. "Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 12-летняя школьница накануне обратилась в больницу в поселке имени Морозова с болью в животе. Врачи выявили у нее угрозу выкидыша. "Предположительно, срок беременности небольшой - до 20 недель, сейчас ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, избранник школьницы тоже несовершеннолетний, ему 15 лет. В прокуратуре Ленобласти добавили, что "соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетней находится на контроле городской прокуратуры".
https://ria.ru/20230724/pokhischenie-1886047373.html
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происшествия, ленинград, ленинградская область
Происшествия, Ленинград, Ленинградская область
В Ленинградской области проверят сообщение о беременной 12-летней девочке
В Ленинградской области проверят сообщение о госпитализации 12-летней беременной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости
. Прокуратура
Ленинградской области проверит информацию о госпитализации 12-летней беременной с угрозой выкидыша.
"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 12-летняя школьница накануне обратилась в больницу в поселке имени Морозова с болью в животе. Врачи выявили у нее угрозу выкидыша. "Предположительно, срок беременности небольшой - до 20 недель, сейчас ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, избранник школьницы тоже несовершеннолетний, ему 15 лет.
В прокуратуре Ленобласти добавили, что "соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетней находится на контроле городской прокуратуры".
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