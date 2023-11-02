Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.11.2023 (обновлено: 14:51 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ataka-1906952010.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.11.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:42
2023-11-02T14:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и девять БМП, уничтожены украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой народной республики."Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, американская артсистема М777 и гаубица Д-20.Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
россия
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Киев
ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

МО: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Клещеевки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и девять БМП, уничтожены украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой народной республики.
"Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, американская артсистема М777 и гаубица Д-20.
Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала