ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
МО: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Клещеевки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и девять БМП, уничтожены украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой народной республики.
"Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, американская артсистема М777 и гаубица Д-20.
Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики.