https://ria.ru/20231102/ataka-1906952010.html

ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 02.11.2023

ВС России отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:51

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киев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на донецком направлении и нанесли поражение трём бригадам ВСУ, Киев потерял до 115 солдат, танк и девять БМП, уничтожены украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой народной республики."Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley производства США, и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, американская артсистема М777 и гаубица Д-20.Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев