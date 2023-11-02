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Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана - РИА Новости, 02.11.2023
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19:05 02.11.2023 (обновлено: 19:46 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/arest-1907042501.html
Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана
Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана - РИА Новости, 02.11.2023
Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана
Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:05
2023-11-02T19:46
ярославская область
происшествия
ярославль
казахстан
анатолий лисицын
дмитрий соколов (велоспорт)
единая россия
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города и покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости. В начале судебного заседания Соколов сообщил суду, что исполнял обязанности директора в АО "Ярмарки Дзержинского района", но с ним сегодня расторгли трудовой договор. Также обвиняемый рассказал, что у него есть двое детей в возрасте трёх месяцев. Далее заседание по ходатайству следователя проходило в закрытом режиме. После перерыва судья огласил решение. "Избрать обвиняемому Соколову Дмитрию Сергеевичу... меру пресечение в виде заключения под стражу", - сказал судья. Срок ареста - два месяца. Адвокат Соколова Александр Толянин сообщил журналистам, что защита ходатайствовала о домашнем аресте, в частности, из-за того, что у его подзащитного двое маленьких детей. "Кроме того, находясь на домашнем аресте проще возмещать вред, причиненный ни в чем не повинной женщине. Проще продавать имущество, технику, и начать прямо сейчас помогать", - сказал адвокат. По его словам, причина поступка его подзащитного - "исключительно личная". Это личная неприязнь к людям, "которые имеют отношение к заведению", уточнил адвокат, добавив, что у матери Соколова есть конфликт с этими людьми из-за недвижимости. По слова Толянина, Соколов на момент совершения преступления "был очень сильно пьян, практически ничего не помнит". На поджог, по словам адвоката, Соколов ехал на такси, бутылки с бензином были при нем. "Он позвонил одному из Климовицких, Леониду (ярославский бизнесмен - ред.), и предупредил: "Выводи людей, будет пожар". Он дословно не помнит, но этот разговор подтверждает водитель такси, который был абсолютно трезв", - сказал Толянин. По его словам, Соколов утверждает, что не видел сидящих в ресторане людей. По обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества обвиняемый признает вину, покушение на убийство полностью отрицает, подчеркнул адвокат. Поздно вечером в понедельник загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" на Первомайском бульваре. В региональном СУСК агентству сообщили об одной пострадавшей - это посетительница 1986 года рождения, она госпитализирована. УМВД по Ярославской области сообщало о возбуждении уголовного дела о поджоге, но позже по требованию прокуратуры дело было передано в СУСК для возбуждения дела о покушении на убийство общеопасным способом. Соколов известен в Ярославле как бывший депутат городского муниципалитета от партии "Единая Россия". В 2021 году СМИ, в том числе федеральные, писали, как Соколов, будучи депутатом, летал в Казахстан, чтобы оказать помощь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой. До своего депутатства в муниципалитете Соколов был помощником депутата Госдумы, а позже - сенатора от Ярославской области Анатолия Лисицына, первого губернатора Ярославской области. В ноябре 2022 года Соколов был исключен из партии "Единая Россия" за ДТП, совершенное в пьяном виде.
https://ria.ru/20230903/arest-1893936235.html
https://ria.ru/20230813/afera-1889783286.html
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ярославская область, происшествия, ярославль, казахстан, анатолий лисицын, дмитрий соколов (велоспорт), единая россия, госдума рф
Ярославская область, Происшествия, Ярославль, Казахстан, Анатолий Лисицын, Дмитрий Соколов (велоспорт), Единая Россия, Госдума РФ
Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана

Ярославского экс-депутата арестовали за поджог ресторана и покушение на убийство

© Фото : СУ СК России по Ярославской области/ВКонтакте Место поджога ресторана, устроенного бывшим депутатом Ярославской области Дмитрием Соколовым, в котором пострадала местная жительница
Место поджога ресторана, устроенного бывшим депутатом Ярославской области Дмитрием Соколовым, в котором пострадала местная жительница - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : СУ СК России по Ярославской области/ВКонтакте
Место поджога ресторана, устроенного бывшим депутатом Ярославской области Дмитрием Соколовым, в котором пострадала местная жительница
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города и покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости.
В начале судебного заседания Соколов сообщил суду, что исполнял обязанности директора в АО "Ярмарки Дзержинского района", но с ним сегодня расторгли трудовой договор. Также обвиняемый рассказал, что у него есть двое детей в возрасте трёх месяцев. Далее заседание по ходатайству следователя проходило в закрытом режиме.
После перерыва судья огласил решение. "Избрать обвиняемому Соколову Дмитрию Сергеевичу... меру пресечение в виде заключения под стражу", - сказал судья. Срок ареста - два месяца.
Адвокат Соколова Александр Толянин сообщил журналистам, что защита ходатайствовала о домашнем аресте, в частности, из-за того, что у его подзащитного двое маленьких детей.
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"Кроме того, находясь на домашнем аресте проще возмещать вред, причиненный ни в чем не повинной женщине. Проще продавать имущество, технику, и начать прямо сейчас помогать", - сказал адвокат.
По его словам, причина поступка его подзащитного - "исключительно личная". Это личная неприязнь к людям, "которые имеют отношение к заведению", уточнил адвокат, добавив, что у матери Соколова есть конфликт с этими людьми из-за недвижимости. По слова Толянина, Соколов на момент совершения преступления "был очень сильно пьян, практически ничего не помнит".
На поджог, по словам адвоката, Соколов ехал на такси, бутылки с бензином были при нем. "Он позвонил одному из Климовицких, Леониду (ярославский бизнесмен - ред.), и предупредил: "Выводи людей, будет пожар". Он дословно не помнит, но этот разговор подтверждает водитель такси, который был абсолютно трезв", - сказал Толянин.
По его словам, Соколов утверждает, что не видел сидящих в ресторане людей. По обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества обвиняемый признает вину, покушение на убийство полностью отрицает, подчеркнул адвокат.
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Поздно вечером в понедельник загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" на Первомайском бульваре. В региональном СУСК агентству сообщили об одной пострадавшей - это посетительница 1986 года рождения, она госпитализирована. УМВД по Ярославской области сообщало о возбуждении уголовного дела о поджоге, но позже по требованию прокуратуры дело было передано в СУСК для возбуждения дела о покушении на убийство общеопасным способом.
Соколов известен в Ярославле как бывший депутат городского муниципалитета от партии "Единая Россия". В 2021 году СМИ, в том числе федеральные, писали, как Соколов, будучи депутатом, летал в Казахстан, чтобы оказать помощь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой.
До своего депутатства в муниципалитете Соколов был помощником депутата Госдумы, а позже - сенатора от Ярославской области Анатолия Лисицына, первого губернатора Ярославской области. В ноябре 2022 года Соколов был исключен из партии "Единая Россия" за ДТП, совершенное в пьяном виде.
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