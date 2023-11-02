https://ria.ru/20231102/arest-1907042501.html

Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана

Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана - РИА Новости, 02.11.2023

Бывшего ярославского депутата арестовали за поджог ресторана

Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:05

2023-11-02T19:05

2023-11-02T19:46

ярославская область

происшествия

ярославль

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анатолий лисицын

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города и покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости. В начале судебного заседания Соколов сообщил суду, что исполнял обязанности директора в АО "Ярмарки Дзержинского района", но с ним сегодня расторгли трудовой договор. Также обвиняемый рассказал, что у него есть двое детей в возрасте трёх месяцев. Далее заседание по ходатайству следователя проходило в закрытом режиме. После перерыва судья огласил решение. "Избрать обвиняемому Соколову Дмитрию Сергеевичу... меру пресечение в виде заключения под стражу", - сказал судья. Срок ареста - два месяца. Адвокат Соколова Александр Толянин сообщил журналистам, что защита ходатайствовала о домашнем аресте, в частности, из-за того, что у его подзащитного двое маленьких детей. "Кроме того, находясь на домашнем аресте проще возмещать вред, причиненный ни в чем не повинной женщине. Проще продавать имущество, технику, и начать прямо сейчас помогать", - сказал адвокат. По его словам, причина поступка его подзащитного - "исключительно личная". Это личная неприязнь к людям, "которые имеют отношение к заведению", уточнил адвокат, добавив, что у матери Соколова есть конфликт с этими людьми из-за недвижимости. По слова Толянина, Соколов на момент совершения преступления "был очень сильно пьян, практически ничего не помнит". На поджог, по словам адвоката, Соколов ехал на такси, бутылки с бензином были при нем. "Он позвонил одному из Климовицких, Леониду (ярославский бизнесмен - ред.), и предупредил: "Выводи людей, будет пожар". Он дословно не помнит, но этот разговор подтверждает водитель такси, который был абсолютно трезв", - сказал Толянин. По его словам, Соколов утверждает, что не видел сидящих в ресторане людей. По обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества обвиняемый признает вину, покушение на убийство полностью отрицает, подчеркнул адвокат. Поздно вечером в понедельник загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" на Первомайском бульваре. В региональном СУСК агентству сообщили об одной пострадавшей - это посетительница 1986 года рождения, она госпитализирована. УМВД по Ярославской области сообщало о возбуждении уголовного дела о поджоге, но позже по требованию прокуратуры дело было передано в СУСК для возбуждения дела о покушении на убийство общеопасным способом. Соколов известен в Ярославле как бывший депутат городского муниципалитета от партии "Единая Россия". В 2021 году СМИ, в том числе федеральные, писали, как Соколов, будучи депутатом, летал в Казахстан, чтобы оказать помощь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой. До своего депутатства в муниципалитете Соколов был помощником депутата Госдумы, а позже - сенатора от Ярославской области Анатолия Лисицына, первого губернатора Ярославской области. В ноябре 2022 года Соколов был исключен из партии "Единая Россия" за ДТП, совершенное в пьяном виде.

https://ria.ru/20230903/arest-1893936235.html

https://ria.ru/20230813/afera-1889783286.html

https://ria.ru/20230602/prigovor-1875693030.html

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Наталья Макарова

ярославская область, происшествия, ярославль, казахстан, анатолий лисицын, дмитрий соколов (велоспорт), единая россия, госдума рф