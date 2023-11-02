https://ria.ru/20231102/antisemitizm-1906838726.html

СМИ: студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

СМИ: студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме, пишет The... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:26

2023-11-02T06:26

2023-11-02T09:33

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колумбийский университет

хамас

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме, пишет The New York Times.По данным газеты, ранее на больших экранах, размещенных на грузовике у университетского кампуса, были показаны фотографии студентов с подписью "главные антисемиты Колумбийского университета". Они появились после того, как студенты подписали заявление, в котором говорилось, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта безоговорочно лежит на "экстремистском израильском правительстве". В то время как Клинтон читала лекцию, в холле здания проходил протест: студенты требовали "немедленной юридической поддержки пострадавших студентов"."Не прослушав даже половину лекции, около 30 студентов встали, собрав свои компьютеры и рюкзаки. <…> Они присоединились к нескольким десяткам других протестующих, которые собрались в холле здания", — пишет газета.Отмечается, что в общей сложности на лекции Клинтон, посвященной участию женщин в мирных процессах, в Колумбийском университете собралось порядка 300 студентов.Как пишет газета, по окончании лекции протестующие ожидали встретить Клинтон при выходе из зала, однако вместе с другим лектором она покинула здание через черный ход.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/antisemitizm-1906561182.html

https://ria.ru/20231102/islamofobiya-1906829066.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906280864.html

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