https://ria.ru/20231102/afrika-1907014076.html

Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"

Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 02.11.2023

Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:40

2023-11-02T17:40

2023-11-02T18:25

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владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для следующего саммита "Россия — Африка"."Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка", если он может состояться на Африканском континенте", — сказал он.Мбасого добавил, что в стране проходят разные конференции и для проведения форума есть инфраструктура.Глава Экваториальной Гвинеи также напомнил, что страна не подписывала договор Международного уголовного суда."Экваториальная Гвинея <...> отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", — подчеркнул политик.В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве. На ней Путин отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества. Он отдельно выделил интерес Москвы к взаимодействию в сфере обороны.Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Участники встречи заключили 161 соглашение и приняли пять ключевых документов. Кроме того, два важных меморандума между Москвой и ведущими африканскими интеграционными объединениями подписали в присутствии Путина.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экваториальная гвинея, россия, владимир путин