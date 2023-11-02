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Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 02.11.2023
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17:40 02.11.2023 (обновлено: 18:25 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/afrika-1907014076.html
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 02.11.2023
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:40
2023-11-02T18:25
в мире
экваториальная гвинея
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для следующего саммита "Россия — Африка".&quot;Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит &quot;Россия — Африка&quot;, если он может состояться на Африканском континенте&quot;, — сказал он.Мбасого добавил, что в стране проходят разные конференции и для проведения форума есть инфраструктура.Глава Экваториальной Гвинеи также напомнил, что страна не подписывала договор Международного уголовного суда."Экваториальная Гвинея &lt;...&gt; отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", — подчеркнул политик.В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве. На ней Путин отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества. Он отдельно выделил интерес Москвы к взаимодействию в сфере обороны.Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Участники встречи заключили 161 соглашение и приняли пять ключевых документов. Кроме того, два важных меморандума между Москвой и ведущими африканскими интеграционными объединениями подписали в присутствии Путина.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20231102/sotrudnichestvo-1906989334.html
https://ria.ru/20230921/gosduma-1897850464.html
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в мире, экваториальная гвинея, россия, владимир путин
В мире, Экваториальная Гвинея, Россия, Владимир Путин
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"

Глава Экваториальной Гвинеи предложил провести саммит Россия — Африка в Малабо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для следующего саммита "Россия — Африка".
«

"Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка", если он может состояться на Африканском континенте", — сказал он.

Мбасого добавил, что в стране проходят разные конференции и для проведения форума есть инфраструктура.
Глава Экваториальной Гвинеи также напомнил, что страна не подписывала договор Международного уголовного суда.
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"Экваториальная Гвинея <...> отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", — подчеркнул политик.
В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве. На ней Путин отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества. Он отдельно выделил интерес Москвы к взаимодействию в сфере обороны.
Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Участники встречи заключили 161 соглашение и приняли пять ключевых документов. Кроме того, два важных меморандума между Москвой и ведущими африканскими интеграционными объединениями подписали в присутствии Путина.
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Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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