https://ria.ru/20231102/afrika-1907014076.html
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 02.11.2023
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:40
2023-11-02T17:40
2023-11-02T18:25
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экваториальная гвинея
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для следующего саммита "Россия — Африка"."Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка", если он может состояться на Африканском континенте", — сказал он.Мбасого добавил, что в стране проходят разные конференции и для проведения форума есть инфраструктура.Глава Экваториальной Гвинеи также напомнил, что страна не подписывала договор Международного уголовного суда."Экваториальная Гвинея <...> отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", — подчеркнул политик.В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве. На ней Путин отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества. Он отдельно выделил интерес Москвы к взаимодействию в сфере обороны.Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Участники встречи заключили 161 соглашение и приняли пять ключевых документов. Кроме того, два важных меморандума между Москвой и ведущими африканскими интеграционными объединениями подписали в присутствии Путина.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экваториальная гвинея, россия, владимир путин
В мире, Экваториальная Гвинея, Россия, Владимир Путин
Лидер Экваториальной Гвинеи предложил принять саммит "Россия — Африка"
Глава Экваториальной Гвинеи предложил провести саммит Россия — Африка в Малабо
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему свою страну как площадку для следующего саммита "Россия — Африка".
«
"Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит "Россия — Африка", если он может состояться на Африканском континенте", — сказал он.
Мбасого добавил, что в стране проходят разные конференции и для проведения форума есть инфраструктура.
Глава Экваториальной Гвинеи также напомнил, что страна не подписывала договор Международного уголовного суда
.
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи
"Экваториальная Гвинея <...> отвергает во всех смыслах этот документ и желание стран навязывать свою волю другим. Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательство других государств", — подчеркнул политик.
В четверг у президентов двух стран состоялась встреча в Москве
. На ней Путин отметил, что Россия
и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества. Он отдельно выделил интерес Москвы к взаимодействию в сфере обороны.
Второй саммит и экономический форум "Россия — Африка
" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. Участники встречи заключили 161 соглашение и приняли пять ключевых документов. Кроме того, два важных меморандума между Москвой и ведущими африканскими интеграционными объединениями подписали в присутствии Путина.
В Госдуме объяснили увеличение групп дружбы успехами форума Россия — Африка
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков
отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи двусторонние отношения