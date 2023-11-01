https://ria.ru/20231101/zarplata-1906657306.html

Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года

Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года - РИА Новости, 01.11.2023

Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года

Среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:04

россия

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

совет федерации рф

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Среднемесячная заработная плата - пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные - но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля", - сказала Голикова во время заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По ее словам, на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда нанимаемых работников с ограниченными возможностями в этом году была предусмотрена поддержка в пять миллиардов рублей. Она направлена на увеличение трудоустройства. "Ожидаемое трудоустройство по итогам 2023 года оцениваем в 53 тысячи человек", - уточнила Голикова. Кроме того, вице-премьер рассказала, что в отраслях, пострадавших в результате экономических санкций, реализована временная занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. В 2023 году были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство для 45 тысяч. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут 14,5 тысячи работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, которые обратились в службу занятости за содействием в поиске работы и заключившие ученической договор с предприятиями ОПК. В рамках федерального проекта по содействию занятости по итогам 2023 года обучение пройдут 180 тысяч россиян, сообщила она. "На сегодняшний день в рамках этого проекта ("Профессионалитет" - ред.) уже открыто 220 образовательно-производственных кластеров, которые обеспечивают связь образования с непосредственным производством, которое готовит кадры для реального сектора экономики", - добавила Голикова.

https://realty.ria.ru/20231101/korrektirovka-1906596233.html

https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html

https://ria.ru/20231027/zarplaty-1905541337.html

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россия, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, федерация независимых профсоюзов россии