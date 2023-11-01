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Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года - РИА Новости, 01.11.2023
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13:04 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zarplata-1906657306.html
Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года
Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года - РИА Новости, 01.11.2023
Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года
Среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:04
2023-11-01T13:04
россия
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
совет федерации рф
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Среднемесячная заработная плата - пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные - но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля", - сказала Голикова во время заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По ее словам, на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда нанимаемых работников с ограниченными возможностями в этом году была предусмотрена поддержка в пять миллиардов рублей. Она направлена на увеличение трудоустройства. "Ожидаемое трудоустройство по итогам 2023 года оцениваем в 53 тысячи человек", - уточнила Голикова. Кроме того, вице-премьер рассказала, что в отраслях, пострадавших в результате экономических санкций, реализована временная занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. В 2023 году были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство для 45 тысяч. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут 14,5 тысячи работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, которые обратились в службу занятости за содействием в поиске работы и заключившие ученической договор с предприятиями ОПК. В рамках федерального проекта по содействию занятости по итогам 2023 года обучение пройдут 180 тысяч россиян, сообщила она. "На сегодняшний день в рамках этого проекта ("Профессионалитет" - ред.) уже открыто 220 образовательно-производственных кластеров, которые обеспечивают связь образования с непосредственным производством, которое готовит кадры для реального сектора экономики", - добавила Голикова.
https://realty.ria.ru/20231101/korrektirovka-1906596233.html
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россия, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, федерация независимых профсоюзов россии
Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Совет Федерации РФ, Федерация независимых профсоюзов России
Голикова заявила о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года

Голикова: среднемесячная зарплата выросла на 7,5 процента за восемь месяцев года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Среднемесячная зарплата по данным за восемь месяцев этого года увеличилась на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Среднемесячная заработная плата - пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные - но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля", - сказала Голикова во время заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
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По ее словам, на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда нанимаемых работников с ограниченными возможностями в этом году была предусмотрена поддержка в пять миллиардов рублей. Она направлена на увеличение трудоустройства.
"Ожидаемое трудоустройство по итогам 2023 года оцениваем в 53 тысячи человек", - уточнила Голикова.
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Кроме того, вице-премьер рассказала, что в отраслях, пострадавших в результате экономических санкций, реализована временная занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. В 2023 году были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство для 45 тысяч. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут 14,5 тысячи работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, которые обратились в службу занятости за содействием в поиске работы и заключившие ученической договор с предприятиями ОПК. В рамках федерального проекта по содействию занятости по итогам 2023 года обучение пройдут 180 тысяч россиян, сообщила она.
"На сегодняшний день в рамках этого проекта ("Профессионалитет" - ред.) уже открыто 220 образовательно-производственных кластеров, которые обеспечивают связь образования с непосредственным производством, которое готовит кадры для реального сектора экономики", - добавила Голикова.
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РоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Совет Федерации РФФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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