https://ria.ru/20231101/vulkan-1906579590.html

На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки

На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки - РИА Новости, 01.11.2023

На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки

Грязекаменные потоки, образовавшиеся после выброса пепла вулканом Ключевской на Камчатке, начали спускаться к дороге в поселок Ключи Устья-Камчатского района,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T04:51

2023-11-01T04:51

2023-11-01T04:51

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906352395_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_10bdd27a140f93a6311c376b0b3e1dc1.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Грязекаменные потоки, образовавшиеся после выброса пепла вулканом Ключевской на Камчатке, начали спускаться к дороге в поселок Ключи Устья-Камчатского района, сообщил в Telegram-канале директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю сообщали, что вулкан Ключевской на Камчатке произвел два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря. "Первого ноября в 10.14 местного времени (1.14 мск – ред.) на Ключевском произошло мощное событие. По Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич сходят грязекаменные потоки до реки Камчатка. Потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи", - сказал Озеров. Информация передана местным властям и МЧС. Ключевская сопка (Ключевской) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html

https://ria.ru/20231027/izverzhenie-1905543017.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук