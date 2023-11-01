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На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки
На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки - РИА Новости, 01.11.2023
На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки
Грязекаменные потоки, образовавшиеся после выброса пепла вулканом Ключевской на Камчатке, начали спускаться к дороге в поселок Ключи Устья-Камчатского района,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T04:51
2023-11-01T04:51
2023-11-01T04:51
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя – РИА Новости. Грязекаменные потоки, образовавшиеся после выброса пепла вулканом Ключевской на Камчатке, начали спускаться к дороге в поселок Ключи Устья-Камчатского района, сообщил в Telegram-канале директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю сообщали, что вулкан Ключевской на Камчатке произвел два выброса пепла на высоту более 10 километров над уровнем моря. "Первого ноября в 10.14 местного времени (1.14 мск – ред.) на Ключевском произошло мощное событие. По Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич сходят грязекаменные потоки до реки Камчатка. Потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи", - сказал Озеров. Информация передана местным властям и МЧС. Ключевская сопка (Ключевской) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота - около 4850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20231101/vulkan-1906574761.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки
РАН: на Камчатке с Ключевского вулкана сходят грязекаменные потоки