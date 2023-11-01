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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров - РИА Новости, 01.11.2023
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров
Пепловый выброс на высоту 2,7 километра зафиксировали специалисты утром в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба камчатского филиала Единой РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:40
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Пепловый выброс на высоту 2,7 километра зафиксировали специалисты утром в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. "Пепловый выброс на высоту 2,7 километра над уровнем моря", — отмечается в сообщении. По данным специалистов, шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231027/izverzhenie-1905543017.html
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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, россия
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров
РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около трех километров