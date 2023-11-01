https://ria.ru/20231101/vsu-1906787181.html

Разведчик рассказал, как поляки гонят ВСУ в атаки под Соледаром

Разведчик рассказал, как поляки гонят ВСУ в атаки под Соледаром - РИА Новости, 01.11.2023

Разведчик рассказал, как поляки гонят ВСУ в атаки под Соледаром

Польские наемники заставляют солдат ВСУ атаковать позиции российских военных под Соледаром в ДНР, сообщили РИА Новости разведчики добровольческого штурмового... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:53

2023-11-01T18:53

2023-11-01T19:35

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СОЛЕДАР (ДНР), 1 ноя — РИА Новости. Польские наемники заставляют солдат ВСУ атаковать позиции российских военных под Соледаром в ДНР, сообщили РИА Новости разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35). "Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка", — рассказал командир разведгруппы с позывным Воля.По словам бойца с позывным Крест, в этой местности на стороне Киева воюют как мобилизованные, так и иностранцы. Он отметил, что поляки и латыши "здесь вообще как дома"."Бывало, что между собой они здесь воевали, и довольно прилично", — подчеркнул разведчик.Он также добавил, что ВСУ стали реже пытаться прорвать оборону российских сил. При этом летом украинские войска предпринимали такие попытки почти каждый день. По словам Воли, уменьшение числа атак со стороны ВСУ может быть связано с большими потерями в их рядах на Артемовском участке фронта.Ранее сообщалось, что расчет миномета калибра 82 миллиметра штурмового корпуса "Скифа" уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром. Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.

https://ria.ru/20231003/artilleriya-1900088486.html

https://ria.ru/20230826/naemniki-1892377108.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, польша, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр