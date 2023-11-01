https://ria.ru/20231101/vino-1906750591.html

В Минпромторге отметили значительный рост ассортимента российского вина

В Минпромторге отметили значительный рост ассортимента российского вина - РИА Новости, 01.11.2023

В Минпромторге отметили значительный рост ассортимента российского вина

Ассортимент российского вина на полках магазинов за последние годы вырос в 10 раз, а всероссийская акция "Дни российских вин" увеличивает их продажи в период... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:06

2023-11-01T17:06

2023-11-01T17:06

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762881238_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_931895908dc94265ce72d4d7248afd3b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ассортимент российского вина на полках магазинов за последние годы вырос в 10 раз, а всероссийская акция "Дни российских вин" увеличивает их продажи в период проведения на 30-40%, заявил на открытии акции директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Кузнецов напомнил, что "Дни российских вин" проводятся уже шестой год подряд, и за это время, по его словам, отечественное вино сумело заслужить доверие потребителей. "Стартовали мы с исключительно отрицательной отметки, потому что в сознании нашего потребителя именно вина всегда было, что российское вино - это даже и не вино в каком-то смысле - не то качество и так далее. За эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном, а именно - то, что это нормальный продукт нормального качества", - сказал он. Вырос и ассортимент российского вина: "Количество SKU (товарных позиций - ред.) у нас выросло за несколько лет на порядок, в десять раз, если быть точным, это очень важная цифра, количество ассортимента", - добавил глава департамента, подчеркнув, что меняется к лучшему и внешний вид российского вина - дизайн бутылок и этикеток. При этом, как отметил Кузнецов, инициаторами акции изначально были именно торговые сети, и сейчас именно они, в том числе, ее главные бенефициары: "В период акции на 30-40% возрастают продажи (российского вина - ред.), то есть акция носит у нас не бюджетный с государственной точки зрения, а чисто коммерческий характер, это все банально интересно и производителям, и рознице". "Дни российских вин" - программа мероприятий, организованная Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Во время ее проведения потребители смогут по специальным ценам приобрести вина из российского винограда. Акция проводится дважды в год - весной - когда в продаже появляются вина предыдущего года урожая, и осенью - когда на юге России заканчивается сбор винограда. Принимают участие в ней магазины разных форматов, в том числе крупнейшие федеральные сети - все они будут отмечены специальной символикой.

https://ria.ru/20231018/vino-1903615837.html

https://ria.ru/20231004/nauka-1899995470.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество