https://ria.ru/20231101/ukraina-1906625593.html

Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции, позорящей Украину на весь мир

Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции, позорящей Украину на весь мир - РИА Новости, 01.11.2023

Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции, позорящей Украину на весь мир

Владимир Зеленский организовал масштабную коррупцию, позорящую Украину на весь мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в видеосообщении,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:16

2023-11-01T11:16

2023-11-01T13:25

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский организовал масштабную коррупцию, позорящую Украину на весь мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. "Доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных гэбээровцев (сотрудников Государственного бюро расследований Украины. — Прим. ред.) с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир", — сказал он.Ранее издание "Украинская правда" ("УП"), ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, заявило о проходящих у Дубинского дома обысках. Депутат опроверг эту информацию, обвинив "УП" в работе на Зеленского. Он назвал эту кампанию попыткой президента свести счеты с политическими оппонентами.Кроме того, Дубинский призвал украинские СМИ опубликовать опровержение информации об обысках у него дома.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины