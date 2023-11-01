Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции, позорящей Украину на весь мир
Депутат Рады Дубинский: коррупция офиса Зеленского позорит Украину на весь мир
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский организовал масштабную коррупцию, позорящую Украину на весь мир, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
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"Доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных гэбээровцев (сотрудников Государственного бюро расследований Украины. — Прим. ред.) с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир", — сказал он.
Ранее издание "Украинская правда" ("УП"), ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, заявило о проходящих у Дубинского дома обысках.
Депутат опроверг эту информацию, обвинив "УП" в работе на Зеленского. Он назвал эту кампанию попыткой президента свести счеты с политическими оппонентами.
Кроме того, Дубинский призвал украинские СМИ опубликовать опровержение информации об обысках у него дома.