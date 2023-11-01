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Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
08:00 01.11.2023 (обновлено: 08:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой - РИА Новости, 01.11.2023
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой
На ноябрьские праздники первое место по продажам среди зарубежных направлений занимает Турция — там длинный сезон. Да и на декабрь с январем уже есть запросы. О РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:00
2023-11-01T08:49
туризм
туризм
туристы
маршруты - туризм
турция
анталья (провинция)
coral travel
белек
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На ноябрьские праздники первое место по продажам среди зарубежных направлений занимает Турция — там длинный сезон. Да и на декабрь с январем уже есть запросы. О плюсах и минусах отдыха зимой в этой стране и о том, чем заняться, если не купаться в море, — в материале РИА Новости.Длинный сезон"Как сами видите, в конце октября в Турции еще полно туристов", — отметил вице-президент сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян на церемонии награждения премией Starway партнеров туроператора Coral Travel в Анталье. Отдыхающих действительно очень много. На пляжах загорают и купаются, как летом."Это те люди, которые не поехали в августе за 300 тысяч рублей, а выбрали октябрь — вдвое дешевле, — продолжает эксперт. — Качество сервиса не изменилось никак, а цены упали". Температура воздуха — 25-28, воды — 25-26 градусов."Сезон в Турции намного увеличился. Вплоть до ноября включительно можно спокойно отдыхать, — подтверждает генеральный директор сети турагентств Coral Travel Наталия Кулинцева. — Да и погода позволяет".По ее словам, наиболее популярны Белек, Сиде. Если нужно чуть подешевле — Аланья. Конечно, постепенно холодает. Но спрос держится. "Турецкие направления на ноябрьские праздники у нас заняли верхнюю строчку рейтинга с долей 26 процентов", — уточняет директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. Средний чек для ноябрьской поездки, добавляет он, за год изменился: со 122 тысяч рублей до 162 тысяч. Зимние ценыЗима тоже пользуется спросом. "Согласно нашим данным, в холодное время года Турция, как и в ноябре, занимает пятую строчку рейтинга в этом году с долей в девять процентов и средним чеком 177 тысяч рублей за тур", — отмечает Козырев. Но, по прогнозам отельеров, снижения цен еще будут. "Есть подогреваемые, в том числе и открытые, бассейны с горками. Семьи с детьми приезжают с удовольствием, — рассказывает CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan (раньше Alva Donna) Шевкет Билен. — Если сравнивать с июлем и августом, то зимой цены в отелях в три раза меньше. Если брать апрель, май, сентябрь, октябрь, — то в два".Отдых в гостинице, который летом стоил 200 тысяч рублей, зимой можно приобрести и за 45, но без дороги. Правда, высокая цена перелетов сокращает разницу. Сейчас авиабилет в зависимости от авиакомпании обойдется от 6,5 до 23 тысяч рублей в одну сторону. Вряд ли будет дешевле.В компании Coral Travel объясняют, что стоимость варьируется от наличия открытых направлений и полетной программы, поэтому ее невозможно предсказать точно заранее.Если планируется шопинг — зимой выгоднее. По словам экспертов, цены снижаются на все, особенно на сезонные товары. Также есть специальные программы, скидки в спа."Даже в октябре было видно, как падают цены. Например, в Кемере видели со скидкой 50 процентов различные сладости, чаи. Свежие, просто распродажа того, что не ушло за летний сезон", — говорит туристка Светлана Абатаева.Активная жизнь и теплые бассейныНо есть нюансы. Искупаться в море вряд ли получится. Температура воды, например, в Анталье — 17-19 градусов, воздуха днем — примерно 16 градусов, погода переменчива. Заморозков на курортах обычно не бывает, но дожди — вполне.Летом солнце уходит в 21:30, а зимой темнеет уже примерно в 17:00. Многие отели и кафе закрыты.По словам экспертов Coral Travel, больше всего работающих гостиниц на Анталийском побережье."Комфортнее всего провести время в отелях Аланьи, Антальи и Бодрума, — перечисляет Олег Козырев. — Также туристам нравится Олюдениз, расположенный в мелкой бухте: вода там долго остается теплой, а сам поселок находится за мысом, который защищает от ветра".На дорогом курорте Ялыкавак, где летом работают даже рестораны Аркадия Новикова, в несезон принимают гостей только два заведения, куда приходят европейские пенсионеры. Еще есть одна пиццерия, а также пара мест, где жители играют в домино и карты. А вот Бодрум остается очень динамичным, там работают магазины и много хороших ресторанов, открытых круглогодично.Эксперт советует выбирать отель ближе к городу, где больше людей и развлечений."Курорты Анталийского побережья — Аланья, Сиде, Кемер, Анталья — остаются популярны среди туристов, их выбирают 20-23 процента гостей зимней Турции", — говорят в Level.Travel. Во многих гостиницах есть подогреваемые бассейны, вокруг хватает исторических и культурных достопримечательностей. Менее популярен Белек, где большинство отелей закрывается на зиму.Воздушные шары и термальные водыЭкскурсии могут отчасти компенсировать купания и общение с морем. Зимой осматривать античные развалины, древние города и храмы даже комфортнее, чем летом. Кроме того, нет толп."Если выбираете экскурсию не на побережье, а в центре страны, будет ощутимо холоднее, нужно одеваться соответственно", — предупреждает Олег Козырев. Ветрено и на морских прогулках.Самые востребованные в осенне-зимний период экскурсии — Каппадокия и Памуккале.В последнюю многие эксперты как раз советуют ехать в несезон. Одна из главных достопримечательностей Памуккале — "бассейн Клеопатры" с термальной водой. Да, средняя температура днем зимой — семь-десять градусов (правда, возможен и снег). Но вода в бассейне — 35. Даже ходить по травертинам босиком вполне приятно. А вот летом может быть плюс 40, сложно укрыться от палящего солнца.В Каппадокии, куда едут смотреть пещерные города и летать на воздушных шарах, бывает по-настоящему холодно. Но зимой есть свои плюсы. "Высокий сезон — в сентябре-октябре. Это такое время, когда турист готов заплатить и 500 евро, только мест все равно нет", — рассказывала РИА Новости гид-организатор Татьяна Арабаджи. В летние месяцы цены начинаются от 165 евро за полет в 28-местной корзине, везде очереди.Зимой же можно подняться и за 50 евро, причем заказав экскурсию накануне вечером: многие шары взлетают полупустыми. Но лежит снег, а температура ночью порой опускается до минус 15 градусов.Горные лыжи, Стамбул и Новый годГорные лыжи в Турции — еще один вариант отдыха. Например, крупнейший курорт Эрджиес — это более 100 километров трасс, неплохие условия для фрирайда, есть школа для райдеров. Паландокен поменьше (около 40 километров трасс), но тоже предлагает интересные возможности для катания. Есть и максимальный вариант обслуживания — концепция FB+. Это трехразовое питание плюс напитки. Правда, чаще предложения все же скромнее: завтраки, полупансион.Кроме того, уточняют в Level.Travel, зимой возрастает доля городского туризма: если в летние месяцы на поездки в Стамбул приходится не более трех процентов, то в период с ноября по март до 26 процентов путевок покупают именно туда.Турция актуальна и на Новый год, практически все открытые отели готовят специальные праздничные программы. По словам генерального директора сети агентств "Инфотур" Романа Елагина, там, конечно, не постоянное солнце, но в определенные дни можно загореть и даже искупаться.
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туризм, туристы, маршруты - туризм, турция, анталья (провинция), coral travel, белек, кемер, аланья (город), отдых на море, куда можно лететь, достопримечательности
Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Coral Travel, Белек, Кемер, Аланья (город), Отдых на море, куда можно лететь, Достопримечательности
Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой

Турция вышла на первое место по популярности у туристов на ноябрьские праздники

© Depositphotos.com / frantic00Девушка на Гранд базаре в Стамбуле
Девушка на Гранд базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Depositphotos.com / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На ноябрьские праздники первое место по продажам среди зарубежных направлений занимает Турция — там длинный сезон. Да и на декабрь с январем уже есть запросы. О плюсах и минусах отдыха зимой в этой стране и о том, чем заняться, если не купаться в море, — в материале РИА Новости.

Длинный сезон

"Как сами видите, в конце октября в Турции еще полно туристов", — отметил вице-президент сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян на церемонии награждения премией Starway партнеров туроператора Coral Travel в Анталье. Отдыхающих действительно очень много. На пляжах загорают и купаются, как летом.
"Это те люди, которые не поехали в августе за 300 тысяч рублей, а выбрали октябрь — вдвое дешевле, — продолжает эксперт. — Качество сервиса не изменилось никак, а цены упали". Температура воздуха — 25-28, воды — 25-26 градусов.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа пляже в Турции в конце октября
На пляже в Турции в конце октября - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
На пляже в Турции в конце октября
"Сезон в Турции намного увеличился. Вплоть до ноября включительно можно спокойно отдыхать, — подтверждает генеральный директор сети турагентств Coral Travel Наталия Кулинцева. — Да и погода позволяет".
По ее словам, наиболее популярны Белек, Сиде. Если нужно чуть подешевле — Аланья.
Конечно, постепенно холодает. Но спрос держится. "Турецкие направления на ноябрьские праздники у нас заняли верхнюю строчку рейтинга с долей 26 процентов", — уточняет директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
© РИА Новости / Светлана БаеваБассейн в отеле в Турции
Бассейн в отеле в Турции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Бассейн в отеле в Турции
Средний чек для ноябрьской поездки, добавляет он, за год изменился: со 122 тысяч рублей до 162 тысяч.

Зимние цены

Зима тоже пользуется спросом. "Согласно нашим данным, в холодное время года Турция, как и в ноябре, занимает пятую строчку рейтинга в этом году с долей в девять процентов и средним чеком 177 тысяч рублей за тур", — отмечает Козырев.
Но, по прогнозам отельеров, снижения цен еще будут. "Есть подогреваемые, в том числе и открытые, бассейны с горками. Семьи с детьми приезжают с удовольствием, — рассказывает CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan (раньше Alva Donna) Шевкет Билен. — Если сравнивать с июлем и августом, то зимой цены в отелях в три раза меньше. Если брать апрель, май, сентябрь, октябрь, — то в два".
© РИА Новости / Светлана БаеваВ отеле Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
В отеле Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
В отеле Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на территорию отеля Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
Вид на территорию отеля Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
Вид на территорию отеля Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
В отеле Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Вид на территорию отеля Dobedan (раньше Alva Donna) World Palace
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Отдых в гостинице, который летом стоил 200 тысяч рублей, зимой можно приобрести и за 45, но без дороги. Правда, высокая цена перелетов сокращает разницу. Сейчас авиабилет в зависимости от авиакомпании обойдется от 6,5 до 23 тысяч рублей в одну сторону. Вряд ли будет дешевле.
В компании Coral Travel объясняют, что стоимость варьируется от наличия открытых направлений и полетной программы, поэтому ее невозможно предсказать точно заранее.
Если планируется шопинг — зимой выгоднее. По словам экспертов, цены снижаются на все, особенно на сезонные товары. Также есть специальные программы, скидки в спа.
© РИА Новости / Светлана БаеваВ магазине в Турции
В магазине в Турции
В магазине в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Покупательница на рынке в Стамбуле

Покупательница на рынке в Стамбуле

Покупательница на рынке в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Куденко
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2 из 2
В магазине в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Покупательница на рынке в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Куденко
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2 из 2
"Даже в октябре было видно, как падают цены. Например, в Кемере видели со скидкой 50 процентов различные сладости, чаи. Свежие, просто распродажа того, что не ушло за летний сезон", — говорит туристка Светлана Абатаева.

Активная жизнь и теплые бассейны

Но есть нюансы. Искупаться в море вряд ли получится. Температура воды, например, в Анталье — 17-19 градусов, воздуха днем — примерно 16 градусов, погода переменчива. Заморозков на курортах обычно не бывает, но дожди — вполне.
Летом солнце уходит в 21:30, а зимой темнеет уже примерно в 17:00. Многие отели и кафе закрыты.
По словам экспертов Coral Travel, больше всего работающих гостиниц на Анталийском побережье.
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель в Турции
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Отель в Турции
"Комфортнее всего провести время в отелях Аланьи, Антальи и Бодрума, — перечисляет Олег Козырев. — Также туристам нравится Олюдениз, расположенный в мелкой бухте: вода там долго остается теплой, а сам поселок находится за мысом, который защищает от ветра".
На дорогом курорте Ялыкавак, где летом работают даже рестораны Аркадия Новикова, в несезон принимают гостей только два заведения, куда приходят европейские пенсионеры. Еще есть одна пиццерия, а также пара мест, где жители играют в домино и карты.
А вот Бодрум остается очень динамичным, там работают магазины и много хороших ресторанов, открытых круглогодично.
© РИА Новости / Мария СеливановаAllium Bodrum Resort & Spa — отель, принимающий только взрослых гостей, Бодрум
Бодрум. Allium Bodrum Resort & Spa - отель, принимающий толкьо взрослых гостей. - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Allium Bodrum Resort & Spa — отель, принимающий только взрослых гостей, Бодрум
Эксперт советует выбирать отель ближе к городу, где больше людей и развлечений.
"Курорты Анталийского побережья — Аланья, Сиде, Кемер, Анталья — остаются популярны среди туристов, их выбирают 20-23 процента гостей зимней Турции", — говорят в Level.Travel. Во многих гостиницах есть подогреваемые бассейны, вокруг хватает исторических и культурных достопримечательностей.
Менее популярен Белек, где большинство отелей закрывается на зиму.

Воздушные шары и термальные воды

Экскурсии могут отчасти компенсировать купания и общение с морем. Зимой осматривать античные развалины, древние города и храмы даже комфортнее, чем летом. Кроме того, нет толп.
"Если выбираете экскурсию не на побережье, а в центре страны, будет ощутимо холоднее, нужно одеваться соответственно", — предупреждает Олег Козырев. Ветрено и на морских прогулках.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбула

Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул

Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбула

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Светлана БаеваПрогулка на яхте в Турции
Прогулка на яхте в Турции
Прогулка на яхте в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
© РИА Новости / Светлана БаеваЯхты в Турции
Яхты в Турции
Яхты в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбула

© РИА Новости / Алексей Куденко
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1 из 3
Прогулка на яхте в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
Яхты в Турции
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Самые востребованные в осенне-зимний период экскурсии — Каппадокия и Памуккале.
В последнюю многие эксперты как раз советуют ехать в несезон. Одна из главных достопримечательностей Памуккале — "бассейн Клеопатры" с термальной водой. Да, средняя температура днем зимой — семь-десять градусов (правда, возможен и снег). Но вода в бассейне — 35. Даже ходить по травертинам босиком вполне приятно. А вот летом может быть плюс 40, сложно укрыться от палящего солнца.
© iStock.com / wildart

Памуккале

Памуккале

Памуккале

© iStock.com / wildart
1 из 3
© iStock.com / Peacefoo

Памуккале

Памуккале

Памуккале

© iStock.com / Peacefoo
2 из 3
© iStock.com / JackFПамуккале
Памуккале
Памуккале
© iStock.com / JackF
3 из 3

Памуккале

© iStock.com / wildart
1 из 3

Памуккале

© iStock.com / Peacefoo
2 из 3
Памуккале
© iStock.com / JackF
3 из 3
В Каппадокии, куда едут смотреть пещерные города и летать на воздушных шарах, бывает по-настоящему холодно. Но зимой есть свои плюсы. "Высокий сезон — в сентябре-октябре. Это такое время, когда турист готов заплатить и 500 евро, только мест все равно нет", — рассказывала РИА Новости гид-организатор Татьяна Арабаджи. В летние месяцы цены начинаются от 165 евро за полет в 28-местной корзине, везде очереди.
© iStock.com / komyvgoryВоздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / komyvgory
1 из 5
© iStock.com / Inna Zabotnova

Гереме

Гереме

Гереме

© iStock.com / Inna Zabotnova
2 из 5
© iStock.com / ABBPhoto

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / ABBPhoto
3 из 5
© iStock.com / komyvgory

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / komyvgory
4 из 5
© iStock.com / Seckin OzturkДолина Дервент в Каппадокии
Долина Дервент в Каппадокии
Долина Дервент в Каппадокии
© iStock.com / Seckin Ozturk
5 из 5
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / komyvgory
1 из 5

Гереме

© iStock.com / Inna Zabotnova
2 из 5

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / ABBPhoto
3 из 5

Подземный город Каймаклы, Каппадокия

© iStock.com / komyvgory
4 из 5
Долина Дервент в Каппадокии
© iStock.com / Seckin Ozturk
5 из 5
Зимой же можно подняться и за 50 евро, причем заказав экскурсию накануне вечером: многие шары взлетают полупустыми. Но лежит снег, а температура ночью порой опускается до минус 15 градусов.

Горные лыжи, Стамбул и Новый год

Горные лыжи в Турции — еще один вариант отдыха. Например, крупнейший курорт Эрджиес — это более 100 километров трасс, неплохие условия для фрирайда, есть школа для райдеров.
Паландокен поменьше (около 40 километров трасс), но тоже предлагает интересные возможности для катания. Есть и максимальный вариант обслуживания — концепция FB+. Это трехразовое питание плюс напитки. Правда, чаще предложения все же скромнее: завтраки, полупансион.
CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.

Горнолыжный курорт Эрджиес

Горнолыжный курорт Эрджиес

Горнолыжный курорт Эрджиес

CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.
1 из 4
© Фото : Екатерина МироноваОтели у склонов в Паландокене
Отели у склонов в Паландокене
Отели у склонов в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
© Фото : Екатерина МироноваКресельный подъемник в Паландокене
Кресельный подъемник в Паландокене
Кресельный подъемник в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
© iStock.com / IrinaSenГорнолыжный курорт Паландокен, Эрзурум
Горнолыжный курорт Паландокен, Эрзурум
Горнолыжный курорт Паландокен, Эрзурум
© iStock.com / IrinaSen
4 из 4

Горнолыжный курорт Эрджиес

CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.
1 из 4
Отели у склонов в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4
Кресельный подъемник в Паландокене
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4
Горнолыжный курорт Паландокен, Эрзурум
© iStock.com / IrinaSen
4 из 4
Кроме того, уточняют в Level.Travel, зимой возрастает доля городского туризма: если в летние месяцы на поездки в Стамбул приходится не более трех процентов, то в период с ноября по март до 26 процентов путевок покупают именно туда.
© iStock.com / Dreamer CompanyЗакат в парке Фенербахче в Стамбуле
Закат в парке Фенербахче в Стамбуле
Закат в парке Фенербахче в Стамбуле
© iStock.com / Dreamer Company
1 из 2
© iStock.com / serts

Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле

Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле

Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле

© iStock.com / serts
2 из 2
Закат в парке Фенербахче в Стамбуле
© iStock.com / Dreamer Company
1 из 2

Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле

© iStock.com / serts
2 из 2
Турция актуальна и на Новый год, практически все открытые отели готовят специальные праздничные программы. По словам генерального директора сети агентств "Инфотур" Романа Елагина, там, конечно, не постоянное солнце, но в определенные дни можно загореть и даже искупаться.
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов
26 октября, 11:04
 
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Заголовок открываемого материала