https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html

Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой

Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой - РИА Новости, 01.11.2023

Низкие цены, экскурсии и теплые бассейны: чем привлекает Турция зимой

На ноябрьские праздники первое место по продажам среди зарубежных направлений занимает Турция — там длинный сезон. Да и на декабрь с январем уже есть запросы. О РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:49

туризм

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туристы

маршруты - туризм

турция

анталья (провинция)

coral travel

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. На ноябрьские праздники первое место по продажам среди зарубежных направлений занимает Турция — там длинный сезон. Да и на декабрь с январем уже есть запросы. О плюсах и минусах отдыха зимой в этой стране и о том, чем заняться, если не купаться в море, — в материале РИА Новости.Длинный сезон"Как сами видите, в конце октября в Турции еще полно туристов", — отметил вице-президент сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян на церемонии награждения премией Starway партнеров туроператора Coral Travel в Анталье. Отдыхающих действительно очень много. На пляжах загорают и купаются, как летом."Это те люди, которые не поехали в августе за 300 тысяч рублей, а выбрали октябрь — вдвое дешевле, — продолжает эксперт. — Качество сервиса не изменилось никак, а цены упали". Температура воздуха — 25-28, воды — 25-26 градусов."Сезон в Турции намного увеличился. Вплоть до ноября включительно можно спокойно отдыхать, — подтверждает генеральный директор сети турагентств Coral Travel Наталия Кулинцева. — Да и погода позволяет".По ее словам, наиболее популярны Белек, Сиде. Если нужно чуть подешевле — Аланья. Конечно, постепенно холодает. Но спрос держится. "Турецкие направления на ноябрьские праздники у нас заняли верхнюю строчку рейтинга с долей 26 процентов", — уточняет директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. Средний чек для ноябрьской поездки, добавляет он, за год изменился: со 122 тысяч рублей до 162 тысяч. Зимние ценыЗима тоже пользуется спросом. "Согласно нашим данным, в холодное время года Турция, как и в ноябре, занимает пятую строчку рейтинга в этом году с долей в девять процентов и средним чеком 177 тысяч рублей за тур", — отмечает Козырев. Но, по прогнозам отельеров, снижения цен еще будут. "Есть подогреваемые, в том числе и открытые, бассейны с горками. Семьи с детьми приезжают с удовольствием, — рассказывает CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan (раньше Alva Donna) Шевкет Билен. — Если сравнивать с июлем и августом, то зимой цены в отелях в три раза меньше. Если брать апрель, май, сентябрь, октябрь, — то в два".Отдых в гостинице, который летом стоил 200 тысяч рублей, зимой можно приобрести и за 45, но без дороги. Правда, высокая цена перелетов сокращает разницу. Сейчас авиабилет в зависимости от авиакомпании обойдется от 6,5 до 23 тысяч рублей в одну сторону. Вряд ли будет дешевле.В компании Coral Travel объясняют, что стоимость варьируется от наличия открытых направлений и полетной программы, поэтому ее невозможно предсказать точно заранее.Если планируется шопинг — зимой выгоднее. По словам экспертов, цены снижаются на все, особенно на сезонные товары. Также есть специальные программы, скидки в спа."Даже в октябре было видно, как падают цены. Например, в Кемере видели со скидкой 50 процентов различные сладости, чаи. Свежие, просто распродажа того, что не ушло за летний сезон", — говорит туристка Светлана Абатаева.Активная жизнь и теплые бассейныНо есть нюансы. Искупаться в море вряд ли получится. Температура воды, например, в Анталье — 17-19 градусов, воздуха днем — примерно 16 градусов, погода переменчива. Заморозков на курортах обычно не бывает, но дожди — вполне.Летом солнце уходит в 21:30, а зимой темнеет уже примерно в 17:00. Многие отели и кафе закрыты.По словам экспертов Coral Travel, больше всего работающих гостиниц на Анталийском побережье."Комфортнее всего провести время в отелях Аланьи, Антальи и Бодрума, — перечисляет Олег Козырев. — Также туристам нравится Олюдениз, расположенный в мелкой бухте: вода там долго остается теплой, а сам поселок находится за мысом, который защищает от ветра".На дорогом курорте Ялыкавак, где летом работают даже рестораны Аркадия Новикова, в несезон принимают гостей только два заведения, куда приходят европейские пенсионеры. Еще есть одна пиццерия, а также пара мест, где жители играют в домино и карты. А вот Бодрум остается очень динамичным, там работают магазины и много хороших ресторанов, открытых круглогодично.Эксперт советует выбирать отель ближе к городу, где больше людей и развлечений."Курорты Анталийского побережья — Аланья, Сиде, Кемер, Анталья — остаются популярны среди туристов, их выбирают 20-23 процента гостей зимней Турции", — говорят в Level.Travel. Во многих гостиницах есть подогреваемые бассейны, вокруг хватает исторических и культурных достопримечательностей. Менее популярен Белек, где большинство отелей закрывается на зиму.Воздушные шары и термальные водыЭкскурсии могут отчасти компенсировать купания и общение с морем. Зимой осматривать античные развалины, древние города и храмы даже комфортнее, чем летом. Кроме того, нет толп."Если выбираете экскурсию не на побережье, а в центре страны, будет ощутимо холоднее, нужно одеваться соответственно", — предупреждает Олег Козырев. Ветрено и на морских прогулках.Самые востребованные в осенне-зимний период экскурсии — Каппадокия и Памуккале.В последнюю многие эксперты как раз советуют ехать в несезон. Одна из главных достопримечательностей Памуккале — "бассейн Клеопатры" с термальной водой. Да, средняя температура днем зимой — семь-десять градусов (правда, возможен и снег). Но вода в бассейне — 35. Даже ходить по травертинам босиком вполне приятно. А вот летом может быть плюс 40, сложно укрыться от палящего солнца.В Каппадокии, куда едут смотреть пещерные города и летать на воздушных шарах, бывает по-настоящему холодно. Но зимой есть свои плюсы. "Высокий сезон — в сентябре-октябре. Это такое время, когда турист готов заплатить и 500 евро, только мест все равно нет", — рассказывала РИА Новости гид-организатор Татьяна Арабаджи. В летние месяцы цены начинаются от 165 евро за полет в 28-местной корзине, везде очереди.Зимой же можно подняться и за 50 евро, причем заказав экскурсию накануне вечером: многие шары взлетают полупустыми. Но лежит снег, а температура ночью порой опускается до минус 15 градусов.Горные лыжи, Стамбул и Новый годГорные лыжи в Турции — еще один вариант отдыха. Например, крупнейший курорт Эрджиес — это более 100 километров трасс, неплохие условия для фрирайда, есть школа для райдеров. Паландокен поменьше (около 40 километров трасс), но тоже предлагает интересные возможности для катания. Есть и максимальный вариант обслуживания — концепция FB+. Это трехразовое питание плюс напитки. Правда, чаще предложения все же скромнее: завтраки, полупансион.Кроме того, уточняют в Level.Travel, зимой возрастает доля городского туризма: если в летние месяцы на поездки в Стамбул приходится не более трех процентов, то в период с ноября по март до 26 процентов путевок покупают именно туда.Турция актуальна и на Новый год, практически все открытые отели готовят специальные праздничные программы. По словам генерального директора сети агентств "Инфотур" Романа Елагина, там, конечно, не постоянное солнце, но в определенные дни можно загореть и даже искупаться.

https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905322698.html

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анталья (провинция)

белек

кемер

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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