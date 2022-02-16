https://ria.ru/20220216/kappadokiya-1772952818.html

Тайны Каппадокии: чем заняться в самом романтичном регионе Турции

Тайны Каппадокии: чем заняться в самом романтичном регионе Турции - РИА Новости, 16.02.2022

Тайны Каппадокии: чем заняться в самом романтичном регионе Турции

Приятный аромат дыма из печек, тишина, никаких туристических толп, низкие цены, вкусная еда, завораживающие снежные холмы и витающая в воздухе романтика —... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T08:00

2022-02-16T08:00

2022-02-16T11:09

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Ольга Кабанова. Приятный аромат дыма из печек, тишина, никаких туристических толп, низкие цены, вкусная еда, завораживающие снежные холмы и витающая в воздухе романтика — зимняя Каппадокия именно такая. О том, что смотреть в самом сказочном регионе Турции, где остановиться и зачем ехать сюда в несезон, — в материале РИА Новости.На большом воздушном шаре"На большом воздушном шаре мандаринового цвета" — именно эти слова из песни звучат в голове, когда взмываешь в предрассветное небо на ярком аэростате в Каппадокии. И неважно, что на календаре февраль, а за бортом — хороший "минус" и присыпанные снежной пудрой пейзажи. На душе — тепло, в глазах — детский восторг.Экскурсии на воздушных шарах привлекают в регион туристов со всего мира. На высоте в тысячу метров над землей загадывают самое заветное желание, признаются в любви, делают предложение руки и сердца. Это приключение запоминают на всю жизнь.Высокий сезон — в сентябре — октябре. "Это такое время, когда турист готов заплатить и 500 евро, только мест все равно нет", — говорит гид-организатор Татьяна Арабаджи.В летние месяцы в Каппадокии тоже ажиотаж. Записываться нужно заранее, цены начинаются от 165 евро за полет в 28-местной корзине, везде очереди.Другое дело зимой. Стоимость полетов стартует от 50 евро, заказать экскурсию можно даже вечером накануне: многие шары взлетают полупустыми. Для тех, кто не боится холода (ночью до минус 15), не любит толпу и хочет сэкономить, — лучший вариант.В цену, помимо самого полета, включен трансфер. Утром из отеля туристов забирает водитель, отвозит на площадку, "отдает" пилотам. В воздухе вы будете где-то час, поэтому надеть нужно все самое теплое. Гиды советуют даже взять из гостиницы плед или покрывало — чтобы точно не замерзнуть.Пилоты, как правило, коммуникабельные и позитивные, разговаривают на английском. Рассказывают о достопримечательностях, которые проплывают внизу. Иногда, если позволяет ветер, устраивают аттракцион — пролетают близко-близко от скалы. Кажется, будто корзина сейчас врежется и опрокинется, но в последний момент шар взмывает ввысь.После приземления — шампанское, правда, безалкогольное. Каждому выдают сертификат об участии в полете, в некоторых компаниях даже именной. Предлагают и фото, но эта опция уже платная. К девяти утра вы уже гарантированно будете в отеле и успеете на завтрак.Две крепостиО том, состоится полет или нет, становится известно только накануне вечером, говорит Татьяна Арабаджи. Бывает, на земле ветра нет, но поднимаешься повыше — и резкие порывы. Поэтому некоторые туристы, приезжающие в Каппадокию ради шаров на пару дней, часто не успевают на них полетать и насладиться видом на долину. Местные таксисты подсказывают альтернативу — крепость Учхисар.С вершины самой высокой сторожевой башни на территории исторической Каппадокии открывается 360-градусная панорама, тут красиво и на рассвете, и днем, и на закате.Если экскурсии на шарах обычно продают в евро, то билеты в музеи и на смотровые площадки — исключительно в лирах. За 50 лир (280 рублей) можно не только подняться наверх, но и побродить по выдолбленным в скале комнатам (в XV веке внутри одновременно проживало от 2500 до 3000 человек — настоящая коммуналка!).Есть еще один вариант — крепость Ортахисар. Скала напоминает пчелиный улей — настолько она вся испещрена ходами. Внутрь пускают за семь лир (40 рублей), но гораздо лучше смотреть на сооружение и раскинувшийся у подножия город со стороны — с небольших площадок с качелями, скамейками и зонами для фото, расположенными напротив, прямо на краю ущелья.Страна каменных "грибов"Чаще всего на магнитиках из Каппадокии изображают воздушные шары на фоне этих крепостей. На втором месте по популярности — каменные "грибы"."У нас несколько таких долин, — рассказал таксист Хусну. — Две самые живописные — Love valley и Pigeon valley".Некоторые водители — по крайней мере, в несезон — подрабатывают гидами. За девять евро готовы показать три-четыре ближайших достопримечательности, за 100 — возить целый день по всему региону на своей машине.Это неплохая альтернатива официальным экскурсиям. Но если жить в Гёреме — туристическом центре Каппадокии — то большинство достопримечательностей можно обойти пешком. До Учхисара, например, идти около трех километров как раз мимо Pigeon valley.Название долина получила за огромное количество скальных голубятен: этих птиц здесь разводили (и разводят по сей день), чтобы использовать помет для удобрения. Но самое интересное здесь — не они, а лес каменных "грибов", также известных, как "камины фей".Есть, конечно, и красивая легенда. Когда-то давно местные жители использовали эти скальные образования как убежища, выдалбливали внутри комнаты, по вечерам зажигали свечи. Слабый свет пробивался наружу, и те, кто не знал, что там люди, воображали, будто внутри живут феи, а огонь исходит от волшебных каминов.На самом деле, говорят геологи, все гораздо прозаичнее: у сказочной долины вулканическое происхождение, а "дымоходы" приняли такую форму благодаря многолетней работе ветра и воды.Love valley чуть дальше от Гёреме — километрах в четырех. И если в Pigeon valley можно спуститься, то здесь все смотровые площадки наверху — самые смелые туристы забираются прямо на "крыши" причудливых скал. Гиды советуют приезжать сюда на закате: в лучах заходящего солнца каменные "грибы" переливаются розовым, охристо-красным и иногда даже фиолетовым цветом.Царство гномовЧтобы посмотреть на пещерный город изнутри, отправляйтесь в музей под открытым небом Гёреме — крупнейший монастырский комплекс Каппадокии. Вход стоит 100 лир (565 рублей). Туда тоже можно дойти пешком минут за 15-20.На территории — несколько церквей и часовен 900-1200-х годов постройки. Снаружи они непримечательны — обычная скала. Но все помещения — храмы, кельи, хранилища, кухни и трапезные с длинными столами и скамьями — выдолблены внутри.В церквях сохранились гробницы (небольшие ниши в полу), а также древние фрески. Лики святых почти везде стерты. Сотрудники музея объяснили, что христианское наследие активно уничтожали во время исламизации Каппадокии: целиком убрать фреску не так-то просто, поэтому ограничивались лицами.Еще один must-see музей — подземный город Каймаклы, построенный (только представьте!) в VIII веке до нашей эры. От Гёреме до него 30 километров, поэтому лучше доехать на такси или заказать экскурсию. Вход обойдется в 60 лир (340 рублей).В переводе с турецкого название означает "сливочный" — это цвет туфа, вулканической породы, в которой он вырыт.Заходишь внутрь — и теряешься в окружении узких проходов, небольших комнат, лазов, коридоров, уходящих вниз на несколько ярусов. Кажется, построившие это люди были гномами: примерно половину пути преодолеваешь на четвереньках, задевая головой потолок, а коленками — стены.Дети и миниатюрные дамы с таким квестом справляются на раз-два, а вот мужчинам крупного телосложения непросто. Помните Винни Пуха, который застрял в норе у Кролика? Здесь такие случаи — совсем не редкость.Под землю местные жители уходили во время войн и гонений: так было проще спрятаться от врага. В мирное время катакомбы использовали в хозяйственных целях — для хранения урожая.Все помещения подписаны: спальня, кухня, винодельня, гостиная, церковь с кладбищем. Повсюду стрелочки, чтобы не искать потом потерявшихся туристов.Неподалеку от Каймаклы еще один подземный город — Деринкую. Какой из них посещать — решать вам. Если есть время, стоит съездить в оба.Туристы, кстати, могут в полной мере ощутить на себе все прелести жизни в подземном городе. В Гёреме большинство отелей надстроены над скальными образованиями, а это значит, что переночевать можно прямо в пещере. Стоит такое удовольствие (по крайней мере, в несезон) недорого: от 1500 рублей в сутки на двоих с завтраком.Если будет возможность, поднимитесь утром на крышу — с нее видны шары. Но есть у такого отдыха и минусы: окон в номерах нет, а значит, воздух сухой, так что не забудьте взять крем и поставить на прикроватную тумбочку бутылку воды перед сном. Кебаб и огненный горшокВ несезон часть кафе и ресторанов в Гёреме закрыты, зато в остальных вас с радостью накормят и даже найдут русскоговорящего официанта. За традиционными мясными блюдами и wow-подачей отправляйтесь в Old Cappadocia.Если хотите в прямом смысле огненное шоу, закажите мясо в горшочке (в меню ищите название dana testi): горящий глиняный сосуд разобьют прямо на вашей тарелке. Стоит такое удовольствие 120 лир (почти 680 рублей).Традиционные турецкие кебабы можно попробовать в кафе Kebab House. Цены низкие, подача быстрая. А еще тут вкусные десерты. Местные считают, что именно сладкое придает сил и энергии. Например, кюнефе — необычный десерт из специального теста кадаиф (выглядит как очень тонкая вермишель) с сыром.Маняще ароматный кофе в Гёреме варят в одном из самых стильных кафе города — Hopper Coffee. В меню — напитки на любой вкус: от традиционного турецкого до капучино с медом и нутеллой. Для гостей на улице натянут прозрачный купол с печкой посередине. Занимайте места сразу там — и уютно, и атмосферно.Как добраться и что взять с собойПрямых рейсов из Москвы до аэропорта Невшехир в Каппадокии нет. Лететь в любом случае придется до Стамбула. Здесь можно пересесть на самолет, купить билеты на автобус или же арендовать авто и поехать самостоятельно.Быстрее всего, конечно, по воздуху: около трех тысяч за билет в одну сторону, чуть больше часа — и вы на месте. Для перелета на внутренних авиалиниях нужно не ранее чем за 72 часа сделать HES-код на сайте турецкого Министерства здравоохранения. Распечатывать необязательно, достаточно показать скриншот.От аэропорта ходит недорогой шаттл (его могут заказать сотрудники отеля), вариант подороже — такси. Лучше вызывать через местное приложение BiTaksi.Арендовать машину предлагают прямо в аэропорту Стамбула, стоимость — от 300 лир (1700 рублей) в день. Этот вариант самый удобный: сможете самостоятельно кататься по Каппадокии, никуда не спешить. Дорога займет около восьми часов (700 километров).Автобус туристы выбирают реже всего: стоит, как аренда авто, едет долго (около 11 часов). Вариант подойдет тем, кто не планирует садиться за руль за границей, но хочет хотя бы из окошка посмотреть страну.Россиян в Турцию пускают свободно: виза не нужна, понадобится только загранпаспорт и один из "документов здоровья" на английском языке — сертификат о полной вакцинации (из отечественных препаратов в стране одобрен "Спутник V"), справка о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.Если собираетесь в поездку зимой, не забудьте теплые вещи (особенно шерстяные носки!) и одноразовые грелки для рук и ног — пригодятся в полете на шаре, ведь стоять на месте придется целый час. А еще обязательно возьмите наличные и поменяйте их на лиры в Стамбуле: в городах Каппадокии очень невыгодный курс, за снятие в терминалах берут комиссию, а карты во многих кафе и магазинах не принимают.

https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771032921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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