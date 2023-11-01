https://ria.ru/20231101/trevoga-1906807909.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:14
2023-11-01T21:14
2023-11-01T21:14
специальная военная операция на украине
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николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги первым объявили в Харьковской области - в 19.54. В 20.30 сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной Киеву части Херсонской области, в 20.40 тревога распространилась на Николаевскую область на юге страны. Ранее в среду тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя некоторое время ее отменили. Министерство энергетики страны сообщало о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Украинские власти сообщали о повреждении линий электропередачи и объекта инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу