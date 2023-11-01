https://ria.ru/20231101/trevoga-1906611780.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:25

2023-11-01T10:25

2023-11-01T10:25

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях на востоке и в центре Украины. Кроме того сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Ранее в среду тревога уже объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231101/ugroza-1906604643.html

https://ria.ru/20231101/molby-1906578936.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины