В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях на востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях на востоке и в центре Украины.
Кроме того сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в среду тревога уже объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.