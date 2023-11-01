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Татарстан может нарастить потребление газа к 2030 году - РИА Новости, 01.11.2023
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Республика Татарстан
 
15:04 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906706248.html
Татарстан может нарастить потребление газа к 2030 году
Татарстан может нарастить потребление газа к 2030 году - РИА Новости, 01.11.2023
Татарстан может нарастить потребление газа к 2030 году
Татарстан к 2030 году может нарастить потребление газа почти на 70% - до 30 миллиардов кубометров, что обусловлено реализацией крупных инвестпроектов, сообщает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:04
2023-11-01T15:04
республика татарстан
экономика
нижнекамск
набережные челны
елабуга
олег аксютин
рустам минниханов
газпром
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан к 2030 году может нарастить потребление газа почти на 70% - до 30 миллиардов кубометров, что обусловлено реализацией крупных инвестпроектов, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду принимает участие в Петербургском международном газовом форуме. В рамках форума состоялась его встреча с заместителем председателя правления – начальником департамента 623 ПАО "Газпром" Олегом Аксютиным. "В ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы газоснабжения перспективных потребителей на территории кластера "Иннокам"… По оценкам рассматриваемых инвестпроектов и перспективного роста спроса на газ, в 2030 году ежегодное потребление газа в республике может вырасти до 30 миллиардов кубометров, в том числе в "Иннокаме" - до 22 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении по итогам встречи. Минниханов отметил, что объем потребления природного газа предприятиями основных промышленных зон "Иннокама", куда входят заводы Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска, по итогам 2022 года составил 12,4 миллиарда кубометров. Это 70% от всего газопотребления Татарстана (17,7 миллиарда кубометров). В настоящее время актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Татарстана с учетом включения в нее второй нитки магистрального газопровода "Можга-Елабуга". По состоянию на сентябрь текущего года генеральная схема согласована правительством Татарстана, завершается согласование в департаментах ПАО "Газпром". В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества "Газпрома" с татарстанскими компаниями, в том числе такими, как "Кориб" и ICL, а также научно-техническое взаимодействие с Иннополисом. В присутствии Минниханова и Аксютина были подписаны соглашения о сотрудничестве Университета Иннополис с ООО "Газпром ВНИИГАЗ" и группой компаний "Комита".
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html
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экономика, нижнекамск, набережные челны, елабуга, олег аксютин, рустам минниханов, газпром
Республика Татарстан, Экономика, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Олег Аксютин, Рустам Минниханов, Газпром
Татарстан может нарастить потребление газа к 2030 году

Татарстан может нарастить потребление газа до 30 миллиардов кубометров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазовые трубы
Газовые трубы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газовые трубы. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан к 2030 году может нарастить потребление газа почти на 70% - до 30 миллиардов кубометров, что обусловлено реализацией крупных инвестпроектов, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду принимает участие в Петербургском международном газовом форуме. В рамках форума состоялась его встреча с заместителем председателя правления – начальником департамента 623 ПАО "Газпром" Олегом Аксютиным.
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"В ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы газоснабжения перспективных потребителей на территории кластера "Иннокам"… По оценкам рассматриваемых инвестпроектов и перспективного роста спроса на газ, в 2030 году ежегодное потребление газа в республике может вырасти до 30 миллиардов кубометров, в том числе в "Иннокаме" - до 22 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Минниханов отметил, что объем потребления природного газа предприятиями основных промышленных зон "Иннокама", куда входят заводы Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и Заинска, по итогам 2022 года составил 12,4 миллиарда кубометров. Это 70% от всего газопотребления Татарстана (17,7 миллиарда кубометров).
В настоящее время актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Татарстана с учетом включения в нее второй нитки магистрального газопровода "Можга-Елабуга". По состоянию на сентябрь текущего года генеральная схема согласована правительством Татарстана, завершается согласование в департаментах ПАО "Газпром".
В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества "Газпрома" с татарстанскими компаниями, в том числе такими, как "Кориб" и ICL, а также научно-техническое взаимодействие с Иннополисом. В присутствии Минниханова и Аксютина были подписаны соглашения о сотрудничестве Университета Иннополис с ООО "Газпром ВНИИГАЗ" и группой компаний "Комита".
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Республика ТатарстанЭкономикаНижнекамскНабережные ЧелныЕлабугаОлег АксютинРустам МиннихановГазпром
 
 
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