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Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906586212.html
Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении
Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении - РИА Новости, 01.11.2023
Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении
Украинские военные на купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:33
2023-11-01T07:33
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные на купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежды и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на купянском направлении Западная группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Ранее в тот же день начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщал РИА Новости, что российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на купянском направлении, противник на этом участке фронта потерял до 90 солдат, два танка и другую технику.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581014.html
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андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении

Марочко: военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные на купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежды и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на купянском направлении Западная группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Ранее в тот же день начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщал РИА Новости, что российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на купянском направлении, противник на этом участке фронта потерял до 90 солдат, два танка и другую технику.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Командир бригады рассказал, как ВСУ прикрываются мирным населением
Вчера, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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