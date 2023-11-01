https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906586212.html

Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении

Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении - РИА Новости, 01.11.2023

Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении

Украинские военные на купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:33

2023-11-01T07:33

2023-11-01T07:33

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные на купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежды и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на купянском направлении Западная группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Ранее в тот же день начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщал РИА Новости, что российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Ивановкой на купянском направлении, противник на этом участке фронта потерял до 90 солдат, два танка и другую технику.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906581014.html

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андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина