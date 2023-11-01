https://ria.ru/20231101/sitibank-1906626586.html
Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам
Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам - РИА Новости, 01.11.2023
Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам
Ситибанк уведомил своих клиентов о недоступности с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:19
2023-11-01T11:19
2023-11-01T11:20
экономика
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ситибанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894078495_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_8f06a2332bc1f63ce7ea7049ec38cb16.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситибанк уведомил своих клиентов о недоступности с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг, говорится в сообщении банка. "Для держателей дебетовых карт с 1 декабря 2023 года исходящие переводы с карты на карту, а также оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станут недоступны", - говорится в сообщении на сайте банка. "Для держателей кредитных карт с 1 декабря 2023 года оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станет недоступна", - также говорится в сообщении. При этом переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей (СБП) останутся доступны, добавили в банке. Ранее Ситибанк предупредил о закрытии до конца года по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, а также уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также банк объявил о сворачивании своей банкоматной сети.
https://ria.ru/20231031/mts-1906351640.html
https://ria.ru/20230716/komissiya-1884507125.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894078495_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_49f697529a371dbb3ebc011d3cc28bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, санкт-петербург, екатеринбург, ситибанк
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ситибанк
Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам
Ситибанк с 1 декабря ограничивает возможности оплаты по картам