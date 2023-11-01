https://ria.ru/20231101/sitibank-1906626586.html

Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам

Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам - РИА Новости, 01.11.2023

Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам

Ситибанк уведомил своих клиентов о недоступности с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:19

2023-11-01T11:19

2023-11-01T11:20

экономика

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ситибанк

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситибанк уведомил своих клиентов о недоступности с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг, говорится в сообщении банка. "Для держателей дебетовых карт с 1 декабря 2023 года исходящие переводы с карты на карту, а также оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станут недоступны", - говорится в сообщении на сайте банка. "Для держателей кредитных карт с 1 декабря 2023 года оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станет недоступна", - также говорится в сообщении. При этом переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей (СБП) останутся доступны, добавили в банке. Ранее Ситибанк предупредил о закрытии до конца года по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, а также уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также банк объявил о сворачивании своей банкоматной сети.

https://ria.ru/20231031/mts-1906351640.html

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экономика, москва, санкт-петербург, екатеринбург, ситибанк