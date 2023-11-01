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Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 01.11.2023
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15:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/shulginov-1906705345.html
Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов
Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 01.11.2023
Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов
Россия сама не "закрывала" западное направление, остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях, заявил глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:00
2023-11-01T15:00
экономика
россия
европа
украина
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
северный поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Россия сама не "закрывала" западное направление, остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, выступая на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). "Ни Россия, ни "Газпром" не закрыли западное направление. Западные страны совершили диверсии, повредили "Северный поток" и "Северный поток 2". Поставки в Европу прекращены по инициативе европейских стран. Мы все равно считаем себя надежным поставщиком. У нас поставки идут через Украину, мы продолжаем поставлять через это направление в страны Центральной Европы. Кроме того, у нас идут поставки в Европу через "Турецкий поток", в страны Южной Европы. Есть поставки сжиженного природного газа", - сказал он. "Мы открыты к переговорам и возобновлениям поставок, но это должны быть сначала предложения со стороны покупателя. Мы продолжаем считать себя надежным поставщиком, поставляем даже в этих тяжелых условиях", - добавил Шульгинов. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231031/gaz-1906445597.html
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экономика, россия, европа, украина, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, северный поток, турецкий поток
Экономика, Россия, Европа, Украина, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром, Северный поток, Турецкий поток
Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия остается надежным поставщиком газа

© РИА Новости / Александр КряжевГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Газопровод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Россия сама не "закрывала" западное направление, остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, выступая на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ).
"Ни Россия, ни "Газпром" не закрыли западное направление. Западные страны совершили диверсии, повредили "Северный поток" и "Северный поток 2". Поставки в Европу прекращены по инициативе европейских стран. Мы все равно считаем себя надежным поставщиком. У нас поставки идут через Украину, мы продолжаем поставлять через это направление в страны Центральной Европы. Кроме того, у нас идут поставки в Европу через "Турецкий поток", в страны Южной Европы. Есть поставки сжиженного природного газа", - сказал он.
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"Мы открыты к переговорам и возобновлениям поставок, но это должны быть сначала предложения со стороны покупателя. Мы продолжаем считать себя надежным поставщиком, поставляем даже в этих тяжелых условиях", - добавил Шульгинов.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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ЭкономикаРоссияЕвропаУкраинаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромСеверный потокТурецкий поток
 
 
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