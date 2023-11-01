https://ria.ru/20231101/shulginov-1906705345.html

Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов

Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов - РИА Новости, 01.11.2023

Россия не закрывала западное направление, заявил Шульгинов

Россия сама не "закрывала" западное направление, остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях, заявил глава Минэнерго РФ Николай... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:00

2023-11-01T15:00

2023-11-01T15:00

экономика

россия

европа

украина

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

северный поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Россия сама не "закрывала" западное направление, остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, выступая на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). "Ни Россия, ни "Газпром" не закрыли западное направление. Западные страны совершили диверсии, повредили "Северный поток" и "Северный поток 2". Поставки в Европу прекращены по инициативе европейских стран. Мы все равно считаем себя надежным поставщиком. У нас поставки идут через Украину, мы продолжаем поставлять через это направление в страны Центральной Европы. Кроме того, у нас идут поставки в Европу через "Турецкий поток", в страны Южной Европы. Есть поставки сжиженного природного газа", - сказал он. "Мы открыты к переговорам и возобновлениям поставок, но это должны быть сначала предложения со стороны покупателя. Мы продолжаем считать себя надежным поставщиком, поставляем даже в этих тяжелых условиях", - добавил Шульгинов. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231031/gaz-1906445597.html

https://ria.ru/20231030/tgaz-1906173142.html

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европа

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, украина, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, северный поток, турецкий поток