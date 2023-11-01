https://ria.ru/20231101/shoygu-1906802358.html

Источник: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов

Источник: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов - РИА Новости, 01.11.2023

Источник: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов

Министр обороны Сергей Шойгу на прошедшем сегодня селекторном совещании основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов, сообщил РИА... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:38

2023-11-01T20:38

2023-11-01T22:16

сергей шойгу

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на прошедшем сегодня селекторном совещании основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов, сообщил РИА Новости близкий к ведомству источник."Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач", — рассказал собеседник агентства.Среди прочего глава Минобороны поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в зоне спецоперации при подготовке операторов БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того, он призвал оперативно корректировать их обучение в зависимости от изменений тактики противника. Речь идет в том числе о применении украинскими войсками бронетехники и различных фортификационных сооружений.По данным источника, Шойгу также подчеркнул, что сегодня оборонно-промышленный комплекс страны весьма оперативно внедряет новые разработки и запускает их в серийное производство. "Он (Шойгу. — Прим. ред.) поставил конкретную задачу: необходимо не просто готовить специалистов, а постоянно коррелировать их подготовку непосредственно с разработчиками систем вооружения и военной техники", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что во время рабочей поездки на передовой пункт управления группировки войск "Восток" Шойгу уже проверил выполнение поручения по формированию подразделений применения дронов и укомплектованию их подготовленными специалистами. Также он проинспектировал обеспечение их ударными и разведывательными беспилотными комплексами, включая FPV-дроны, и эффективность их использования на передовой.Ранее сегодня Шойгу провел тематическое селекторное совещание. В числе прочего он заявил, что украинские войска терпят поражение в зоне спецоперации, несмотря на поставки новых видов вооружения от НАТО. По словам главы Минобороны, ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, однако это приводит лишь к большим потерям в их рядах. Кроме того, в украинской армии растет деморализация личного состава, добавил он.Министр обороны подчеркнул, что российские войска при этом продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. Также он указал на эффективную работу сил ПВО, которые уничтожили за месяц более 1400 средств воздушного нападения, включая 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231101/oruzhie-1906657848.html

https://ria.ru/20230915/lantset-1896497954.html

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

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сергей шойгу, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато