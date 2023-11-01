https://ria.ru/20231101/shin-1906791737.html

Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии

Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии - РИА Новости, 01.11.2023

Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии

Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T23:50

2023-11-01T23:50

2023-11-01T23:54

шоубиз

чарли шин (карлос эстевес)

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906768144_0:43:2761:1596_1920x0_80_0_0_31624650eb1caf6c52c74e1428c42eb7.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. "Сначала я рефлекторно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие", — считает знаменитость. Смирение далось звездному отцу нелегко, он продолжает работу над собой."Я должен быть уверен в себе и просто знать в глубине души, что все ее достоинства и все чудесные черты остаются при ней", — поделился Чарли Шин.Сама Сэми, которая уже полтора года работает в этой индустрии, говорит, что "никогда не чувствовала себя более уверенной в своем теле".Чарли Шин имеет пятерых детей от разных женщин: Кассандру Эстевес от одноклассницы Паулы Профит, Сэми Шин и Лолу Шин от Дениз Ричардс, и сыновей-близнецов Боба и Макса от Брук Мюллер.

https://ria.ru/20231006/komissarenko-1901024139.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чарли шин (карлос эстевес), знаменитости, новости шоу-бизнеса