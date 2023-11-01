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Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии - РИА Новости, 01.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:50 01.11.2023 (обновлено: 23:54 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/shin-1906791737.html
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии - РИА Новости, 01.11.2023
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии
Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:50
2023-11-01T23:54
шоубиз
чарли шин (карлос эстевес)
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. &quot;Сначала я рефлекторно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие&quot;, — считает знаменитость. Смирение далось звездному отцу нелегко, он продолжает работу над собой.&quot;Я должен быть уверен в себе и просто знать в глубине души, что все ее достоинства и все чудесные черты остаются при ней&quot;, — поделился Чарли Шин.Сама Сэми, которая уже полтора года работает в этой индустрии, говорит, что "никогда не чувствовала себя более уверенной в своем теле".Чарли Шин имеет пятерых детей от разных женщин: Кассандру Эстевес от одноклассницы Паулы Профит, Сэми Шин и Лолу Шин от Дениз Ричардс, и сыновей-близнецов Боба и Макса от Брук Мюллер.
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чарли шин (карлос эстевес), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Чарли Шин (Карлос Эстевес), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии

Актер Чарли Шин обеспокоен тем, что его дочь строит карьеру в порноиндустрии

© AP Photo / Invision /Matt SaylesАмериканский актер Чарли Шин
Американский актер Чарли Шин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Invision /Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых.
«

"Сначала я рефлекторно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие", — считает знаменитость.

© Фото : @samisheenСэми Шин
Сэми Шин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : @samisheen
Сэми Шин
Смирение далось звездному отцу нелегко, он продолжает работу над собой.
«

"Я должен быть уверен в себе и просто знать в глубине души, что все ее достоинства и все чудесные черты остаются при ней", — поделился Чарли Шин.

Сама Сэми, которая уже полтора года работает в этой индустрии, говорит, что "никогда не чувствовала себя более уверенной в своем теле".
Чарли Шин имеет пятерых детей от разных женщин: Кассандру Эстевес от одноклассницы Паулы Профит, Сэми Шин и Лолу Шин от Дениз Ричардс, и сыновей-близнецов Боба и Макса от Брук Мюллер.
Юлия Шашкова
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ШоубизЧарли Шин (Карлос Эстевес)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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