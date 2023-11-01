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Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии - РИА Новости, 01.11.2023
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии
Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:50
2023-11-01T23:50
2023-11-01T23:54
шоубиз
чарли шин (карлос эстевес)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин рассказал изданию Bustle, что думает о карьере своей 19-летней дочери Сэми на популярном сайте для взрослых. "Сначала я рефлекторно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие", — считает знаменитость. Смирение далось звездному отцу нелегко, он продолжает работу над собой."Я должен быть уверен в себе и просто знать в глубине души, что все ее достоинства и все чудесные черты остаются при ней", — поделился Чарли Шин.Сама Сэми, которая уже полтора года работает в этой индустрии, говорит, что "никогда не чувствовала себя более уверенной в своем теле".Чарли Шин имеет пятерых детей от разных женщин: Кассандру Эстевес от одноклассницы Паулы Профит, Сэми Шин и Лолу Шин от Дениз Ричардс, и сыновей-близнецов Боба и Макса от Брук Мюллер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чарли шин (карлос эстевес), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Чарли Шин (Карлос Эстевес), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Чарли Шин рассказал, что думает о карьере дочери в порноиндустрии
Актер Чарли Шин обеспокоен тем, что его дочь строит карьеру в порноиндустрии