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Чарли Шина суд освободил от уплаты алиментов

Чарли Шина суд освободил от уплаты алиментов - РИА Новости, 06.10.2021

Чарли Шина суд освободил от уплаты алиментов

Американского актера Чарли Шина освободили от уплаты алиментов на его детей, рожденных в браке с бывшей женой — актрисой Дениз Ричардс, сообщает US Weekly. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:07

2021-10-06T18:07

2021-10-06T18:07

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американского актера Чарли Шина освободили от уплаты алиментов на его детей, рожденных в браке с бывшей женой — актрисой Дениз Ричардс, сообщает US Weekly.По данным издания, суд удовлетворил просьбу Шина прекратить финансовую поддержку его дочерей 17-летней Сэм и 16-летней Лолы. Заявление об изменении размера алиментов актер подал в декабре 2019 года после того, как старшая дочь переехала к нему. Сейчас актер рад, что суд вынес решение в его пользу. "Я думаю, то, что произошло сегодня, — справедливо", — заявил Шин журналистам, выходя из здания суда. Грегори Педрик, адвокат Чарли Шина, на заседании утверждал, что его клиент с апреля на 100 процентов опекал своих дочерей (хотя ранее бывшие супруги договорились на совместную опеку. — Прим. ред.) и даже платил больше алиментов, чем должен был. Другой же источник утверждал, что актер "не платил Дениз как минимум четыре года", а младшая дочь лишь периодически остается у отца. Дениз Ричардс не присутствовала на судебном заседании, поскольку уехала из города по работе. Позже источник, близкий к окружению актрисы, сообщил изданию People, что она была "ошарашена" постановлением суда и тем, что заседание в принципе состоялось. По словам источника, Лола не живет со своим отцом, а лишь иногда остается у него, когда мама уезжает из города. "Когда Дениз вернется, Лола будет с ней, — пояснил инсайдер. — Все это очень огорчает Дениз. Чарли настраивает девочек против матери, что ужасно".Но еще один инсайдер, близкий к ситуации, сообщил People, что актриса "знала о дате суда в течение шести месяцев", но ничего не предприняла. Шин и Ричардс были женаты с 2002 по 2006 год. У актера также есть 12-летние сыновья-близнецы Боб и Макс, которые родились в браке с актрисой Брук Мюллер, а также старшая дочь, Кассандра Эстевез (36 лет).

https://ria.ru/20210825/malkova-1747191550.html

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знаменитости, новости культуры, стиль жизни, чарли шин (карлос эстевес)