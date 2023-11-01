https://ria.ru/20231101/seti-1906797273.html

Жены и матери казаков Кубани сплели 42 маскировочные сети в зону СВО

Жены и матери казаков Кубани сплели 42 маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 01.11.2023

Жены и матери казаков Кубани сплели 42 маскировочные сети в зону СВО

Инициативная группа, созданная на базе Белореченского казачьего общества Кубани и включающая матерей и жён бойцов, за месяц существования сплела 42... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:59

2023-11-01T19:59

2023-11-01T19:59

надежные люди

общество

белореченский район

александр абрамов

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Инициативная группа, созданная на базе Белореченского казачьего общества Кубани и включающая матерей и жён бойцов, за месяц существования сплела 42 маскировочные сети, рассказала РИА Новости основательница группы и помощник местного атамана Елена Шаповаленко. "Приступили к плетению сетей 25 сентября этого года. На сегодняшний день сплетено 42 маскировочные сети размером три на шесть метров, 35 из этих сетей передано российским воинам в зону спецоперации", - сказала Шаповаленко.При плетении сетей активисты учитывают расцветку местности, а затем сразу отправляют землякам на фронт. Отмечается, что в коллективе есть жёны и матери военных. "Балансируя между работой и домашними делами, с утра до позднего вечера в трудоемком и монотонном процессе в будни и выходные за плетением задействованы десятки неравнодушных жителей города, среди них – немало родственников бойцов. Самому маленькому – 6 лет, старшей – 82 года", - рассказывают в администрации Белореченского района. Власти также добавляют, что основательница инициативной группы уже сделала заказ на новую партию сырья при поддержке главы Белореченска Александра Абрамова.

https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белореченский район, александр абрамов, краснодарский край