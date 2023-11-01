Жены и матери казаков Кубани сплели 42 маскировочные сети в зону СВО
Жены и матери казаков Кубани за месяц сплели 42 маскировочные сети в зону СВО
© Фото предоставлено основательницей инициативной группы и помощником местного атамана Еленой Шаповаленко Жены и матери казаков Кубани за месяц сплели более 40 маскировочных сетей в зону СВО
© Фото предоставлено основательницей инициативной группы и помощником местного атамана Еленой Шаповаленко
Жены и матери казаков Кубани за месяц сплели более 40 маскировочных сетей в зону СВО
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Инициативная группа, созданная на базе Белореченского казачьего общества Кубани и включающая матерей и жён бойцов, за месяц существования сплела 42 маскировочные сети, рассказала РИА Новости основательница группы и помощник местного атамана Елена Шаповаленко.
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"Приступили к плетению сетей 25 сентября этого года. На сегодняшний день сплетено 42 маскировочные сети размером три на шесть метров, 35 из этих сетей передано российским воинам в зону спецоперации", - сказала Шаповаленко.
При плетении сетей активисты учитывают расцветку местности, а затем сразу отправляют землякам на фронт.
Отмечается, что в коллективе есть жёны и матери военных.
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"Балансируя между работой и домашними делами, с утра до позднего вечера в трудоемком и монотонном процессе в будни и выходные за плетением задействованы десятки неравнодушных жителей города, среди них – немало родственников бойцов. Самому маленькому – 6 лет, старшей – 82 года", - рассказывают в администрации Белореченского района.
Власти также добавляют, что основательница инициативной группы уже сделала заказ на новую партию сырья при поддержке главы Белореченска Александра Абрамова.