https://ria.ru/20231101/puchezh-1906658115.html

Современный кинозал открыли в ивановском Пучеже

Современный кинозал открыли в ивановском Пучеже - РИА Новости, 01.11.2023

Современный кинозал открыли в ивановском Пучеже

Современный кинозал "Май" вместимостью 50 человек открыли в Доме культуры малого города Печужа, скоро кинотеатр можно будет посещать также по "Пушкинской... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:17

2023-11-01T13:17

2023-11-01T13:17

ивановская область

станислав воскресенский

фонд кино

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Современный кинозал "Май" вместимостью 50 человек открыли в Доме культуры малого города Печужа, скоро кинотеатр можно будет посещать также по "Пушкинской карте", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Кинозал был оборудован при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта "Культура". В кинотеатре установили удобные кресла, а также современное оборудование: 3D-систему, звук Dolby 5.1 и первый в регионе лазерный цифровой проектор. Кинозал в Пучеже стал 17-м по счету кинотеатром, которые открыты по программе Фонда кино с 2016 года в 12 муниципальных образованиях Ивановской области. На сегодняшний день все модернизированные кинозалы ведут активную деятельность. Оплату билетов можно произвести по программе "Пушкинская карта". Афиши размещаются на официальных страницах в социальных сетях и сайтах учреждений культуры. Национальный проект "Культура" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина. По нацпроекту с 2019 года в Ивановской области отремонтированы 35 домов культуры, Ивановский театральный комплекс, Пестяковский краеведческий музей, шесть детских школ искусств, оборудовано восемь модельных библиотек, 11 виртуальных концертных залов и 17 кинозалов. Кроме того, новым оборудованием оснащены девять детских школ искусств, Ивановское музыкальное училище, три музея и Ивановский музыкальный театр, приобретены два автоклуба. Также квалификацию повысили 998 работников культуры, поощрены 12 лучших сельских учреждений культуры и 16 работников сферы культуры, работающих в сельской местности, говорится в сообщении. Ранее в своем выступлении губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231031/svyaz-1906503407.html

https://ria.ru/20231023/muzey-1904650349.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, фонд кино