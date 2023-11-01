https://ria.ru/20231101/pshenitsa-1906790665.html

Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы

Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 01.11.2023

Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы

Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:06

2023-11-01T19:06

2023-11-01T19:37

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов."Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – пшеница твердая) из Российской Федерации", - говорится в тексте проекта.Предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз из РФ твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз ‎в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ за рубежом.Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в республики Абхазия и Южная Осетия, а также в Белоруссию - в рамках Союзного государства.

https://ria.ru/20231005/zerno-1900731925.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)