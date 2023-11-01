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Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 01.11.2023
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19:06 01.11.2023 (обновлено: 19:37 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/pshenitsa-1906790665.html
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы - РИА Новости, 01.11.2023
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы
Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:06
2023-11-01T19:37
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов."Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – пшеница твердая) из Российской Федерации", - говорится в тексте проекта.Предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз из РФ твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз ‎в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ за рубежом.Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в республики Абхазия и Южная Осетия, а также в Белоруссию - в рамках Союзного государства.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твердой пшеницы

Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз твердой пшеницы из России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – пшеница твердая) из Российской Федерации", - говорится в тексте проекта.
Предусмотрен ряд исключений: в частности, запрет не распространяется на вывоз из РФ твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных межправсоглашений, а также на вывоз ‎в качестве припасов и в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ за рубежом.
Запрет также не коснется твердой пшеницы, вывозимой для обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген и на космодроме Байконур, в республики Абхазия и Южная Осетия, а также в Белоруссию - в рамках Союзного государства.
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