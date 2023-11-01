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Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/operatory-1906807384.html
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:12
2023-11-01T21:12
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от изменений тактики противника, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны. "Министр Обороны поручил… оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики действий противника и применения им средств защиты - как бронетехники, так и различного вида фортификационных сооружений", - сказал источник.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА

Шойгу поручил оперативно вносить изменения в подготовку операторов беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от изменений тактики противника, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны.
"Министр Обороны поручил… оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики действий противника и применения им средств защиты - как бронетехники, так и различного вида фортификационных сооружений", - сказал источник.
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор
22 августа, 03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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