https://ria.ru/20231101/operatory-1906807384.html
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:12
2023-11-01T21:12
2023-11-01T21:12
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россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от изменений тактики противника, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны. "Министр Обороны поручил… оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики действий противника и применения им средств защиты - как бронетехники, так и различного вида фортификационных сооружений", - сказал источник.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Источник: Шойгу поручил быстро корректировать подготовку операторов БПЛА
Шойгу поручил оперативно вносить изменения в подготовку операторов беспилотников
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил оперативно вносить корректировку в подготовку операторов БПЛА в зависимости от изменений тактики противника, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны.
"Министр Обороны поручил… оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики действий противника и применения им средств защиты - как бронетехники, так и различного вида фортификационных сооружений", - сказал источник.
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