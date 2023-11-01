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При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obstrel-1906785451.html
При обстреле Донецка погибла девушка
При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 01.11.2023
При обстреле Донецка погибла девушка
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:42
2023-11-01T18:42
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибла девушка

Мэр Донецка сообщил о гибели девушки при украинском обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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