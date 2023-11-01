https://ria.ru/20231101/obstrel-1906785451.html

При обстреле Донецка погибла девушка

При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 01.11.2023

При обстреле Донецка погибла девушка

Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:42

2023-11-01T18:42

2023-11-01T18:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)