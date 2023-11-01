https://ria.ru/20231101/obstrel-1906769135.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.11.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:49

2023-11-01T17:49

2023-11-01T17:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 25 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.10 по 15.55 украинские войска выпустили в общей сложности еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и 15 152-миллиметровых снарядов по Горловке. О последствиях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части, а Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато