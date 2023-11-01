https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906770662.html

ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования

ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования - РИА Новости, 01.11.2023

ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования

Нужно доносить до профильных ведомств информацию об организации профессионального образования в Российской империи для изучения исторического опыта, считает... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:52

2023-11-01T17:52

2023-11-01T18:15

образование - общество

россия

константин малофеев

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

религия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нужно доносить до профильных ведомств информацию об организации профессионального образования в Российской империи для изучения исторического опыта, считает кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Всероссийская научная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения", посвященная профессиональному образованию под покровительством Императорского дома Романовых, проходит в среду в Московской государственной консерватории имени Чайковского. "Дело историков – изучать документы, а наша задача – обнародовать их и довести до министерства образования и до профильных ведомств. Есть определенные схемы, по которым в Российской империи воспитывался средний технический персонал, средний медицинский персонал, средний инженерный и так далее. Во второй половине 19 века во времена Николая I система средних специальных учебных заведений была очень востребована... У нас были прекрасные умельцы, прекрасный средний технический персонал. Причем наши инженеры свободно мыслили, они не были зашорены инструкциями", - рассказала РИА Новости Громова. Она подчеркнула, что богатое историческое наследие России "обязательно должно стать достоянием нашей молодежи, достоянием средних и высших учебных заведений". Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, выступая на конференции, отметил, что "историческое просвещение – это необходимый элемент государственного управления". "У нас зачастую, к сожалению, принимаемые самые лучшие решения не основываются на историческом опыте… Реформируя систему образования, надо взять лучшие практики, какие были в Российской империи", - сказал Малофеев. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 20 октября (1 ноября) 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войн великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Участниками "Елисаветинско-Сергиевские чтений" стали историки, архивисты, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды. На конференции представлены доклады о покровительстве представителей Императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям - техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, константин малофеев, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, религия