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ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования - РИА Новости, 01.11.2023
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17:52 01.11.2023 (обновлено: 18:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906770662.html
ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования
ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования - РИА Новости, 01.11.2023
ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования
Нужно доносить до профильных ведомств информацию об организации профессионального образования в Российской империи для изучения исторического опыта, считает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:52
2023-11-01T18:15
образование - общество
россия
константин малофеев
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
религия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нужно доносить до профильных ведомств информацию об организации профессионального образования в Российской империи для изучения исторического опыта, считает кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Всероссийская научная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения", посвященная профессиональному образованию под покровительством Императорского дома Романовых, проходит в среду в Московской государственной консерватории имени Чайковского. "Дело историков – изучать документы, а наша задача – обнародовать их и довести до министерства образования и до профильных ведомств. Есть определенные схемы, по которым в Российской империи воспитывался средний технический персонал, средний медицинский персонал, средний инженерный и так далее. Во второй половине 19 века во времена Николая I система средних специальных учебных заведений была очень востребована... У нас были прекрасные умельцы, прекрасный средний технический персонал. Причем наши инженеры свободно мыслили, они не были зашорены инструкциями", - рассказала РИА Новости Громова. Она подчеркнула, что богатое историческое наследие России "обязательно должно стать достоянием нашей молодежи, достоянием средних и высших учебных заведений". Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, выступая на конференции, отметил, что "историческое просвещение – это необходимый элемент государственного управления". "У нас зачастую, к сожалению, принимаемые самые лучшие решения не основываются на историческом опыте… Реформируя систему образования, надо взять лучшие практики, какие были в Российской империи", - сказал Малофеев. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 20 октября (1 ноября) 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войн великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Участниками "Елисаветинско-Сергиевские чтений" стали историки, архивисты, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды. На конференции представлены доклады о покровительстве представителей Императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям - техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.
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образование - общество, россия, константин малофеев, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, религия
Образование - Общество, Россия, Константин Малофеев, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Религия
ЕСПО призвало изучать традиции дореволюционного образования

Фонд ЕСПО: нужно изучать традиции дореволюционного образования в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нужно доносить до профильных ведомств информацию об организации профессионального образования в Российской империи для изучения исторического опыта, считает кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Всероссийская научная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения", посвященная профессиональному образованию под покровительством Императорского дома Романовых, проходит в среду в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения
ХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения
"Дело историков – изучать документы, а наша задача – обнародовать их и довести до министерства образования и до профильных ведомств. Есть определенные схемы, по которым в Российской империи воспитывался средний технический персонал, средний медицинский персонал, средний инженерный и так далее. Во второй половине 19 века во времена Николая I система средних специальных учебных заведений была очень востребована... У нас были прекрасные умельцы, прекрасный средний технический персонал. Причем наши инженеры свободно мыслили, они не были зашорены инструкциями", - рассказала РИА Новости Громова.
Она подчеркнула, что богатое историческое наследие России "обязательно должно стать достоянием нашей молодежи, достоянием средних и высших учебных заведений".
Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, выступая на конференции, отметил, что "историческое просвещение – это необходимый элемент государственного управления". "У нас зачастую, к сожалению, принимаемые самые лучшие решения не основываются на историческом опыте… Реформируя систему образования, надо взять лучшие практики, какие были в Российской империи", - сказал Малофеев.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев выступает на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев выступает на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев выступает на ХХVI Елисаветинско-Сергиевских чтениях
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 20 октября (1 ноября) 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войн великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
Участниками "Елисаветинско-Сергиевские чтений" стали историки, архивисты, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды. На конференции представлены доклады о покровительстве представителей Императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям - техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения
ХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХХVI Елисаветинско-Сергиевские чтения
 
Образование - ОбществоРоссияКонстантин МалофеевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРелигия
 
 
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