https://ria.ru/20231101/norovirus-1906772626.html

В Уфе увеличилось число детей, подхвативших норовирус на детском празднике

В Уфе увеличилось число детей, подхвативших норовирус на детском празднике - РИА Новости, 01.11.2023

В Уфе увеличилось число детей, подхвативших норовирус на детском празднике

В региональное управление Роспотребнадзора обратились родители 15 детей, у которых появились признаки кишечной инфекции после посещения детского праздника в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:57

2023-11-01T17:57

2023-11-01T17:58

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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УФА, 1 ноя - РИА Новости. В региональное управление Роспотребнадзора обратились родители 15 детей, у которых появились признаки кишечной инфекции после посещения детского праздника в парке в Уфе, всем оказывается медицинская помощь, сообщили в управлении. Ранее в управлении информировали, что девять детей подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения в развлекательном центре "Джанго Парк". Работа пищеблока парка приостановлена с 30 октября. Позже у пострадавших детей и одного сотрудника развлекательного центра обнаружили норовирус. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Благодаря организованной горячей линии специалистам управления Роспотребнадзора удалось активно выявить пострадавших в очаге кишечной инфекции. За 2 дня к нам обратились родители 15 пострадавших детей, имеющих подтверждение факта посещения "Джанго парк". Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение", - сообщило управление.

https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html

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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество