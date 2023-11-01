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В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 01.11.2023 (обновлено: 18:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/mina-1906784563.html
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 01.11.2023
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:37
2023-11-01T18:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в микрорайоне Текстильщик Кировского района получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231026/eskalatsiya-1905351537.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мэр Донецка: в Кировском районе мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в микрорайоне Текстильщик Кировского района получил ранение мужчина 1989 года рождения", - написал Кулемзин.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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