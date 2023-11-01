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Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции - РИА Новости, 01.11.2023
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13:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/migratsiya-1906659968.html
Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции
Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции - РИА Новости, 01.11.2023
Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции
Страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки в стране, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:09
2023-11-01T13:09
в мире
италия
европа
джорджа мелони
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки в стране, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые представились высокопоставленным африканским чиновником. "Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине. Они не понимают, что это невозможно, поскольку масштабы этого явления затрагивают, по моему мнению, даже не только Европейский Союз, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует. Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - сказала она пранкерам, запись разговора опубликована в Telegram-канале "Вован и Лексус". По словам премьер-министра, Евросоюз не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия. "Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент (Кайс) Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила она. Мелони также отметила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере . "Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала политик.
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
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в мире, италия, европа, джорджа мелони, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
В мире, Италия, Европа, Джорджа Мелони, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции

Мелони: ЕС игнорирует попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки в стране, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые представились высокопоставленным африканским чиновником.
"Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине. Они не понимают, что это невозможно, поскольку масштабы этого явления затрагивают, по моему мнению, даже не только Европейский Союз, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует. Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - сказала она пранкерам, запись разговора опубликована в Telegram-канале "Вован и Лексус".
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По словам премьер-министра, Евросоюз не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия.
"Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент (Кайс) Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила она.
Мелони также отметила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере .
"Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала политик.
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В миреИталияЕвропаДжорджа МелониАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)
 
 
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