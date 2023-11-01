Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции
Мелони: ЕС игнорирует попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки в стране, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые представились высокопоставленным африканским чиновником.
"Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине. Они не понимают, что это невозможно, поскольку масштабы этого явления затрагивают, по моему мнению, даже не только Европейский Союз, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует. Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - сказала она пранкерам, запись разговора опубликована в Telegram-канале "Вован и Лексус".
По словам премьер-министра, Евросоюз не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия.
"Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент (Кайс) Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила она.
Мелони также отметила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере .
"Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала политик.