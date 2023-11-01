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В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан - РИА Новости, 01.11.2023
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12:27 01.11.2023 (обновлено: 12:33 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/makron-1906643218.html
В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан
В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан - РИА Новости, 01.11.2023
В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан
Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, с РФ у него отношения стратегического партнерства,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:27
2023-11-01T12:33
казахстан
дмитрий песков
эммануэль макрон
франция
в мире
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, с РФ у него отношения стратегического партнерства, Россия и Казахстан союзники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан.Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Это (Казахстан) суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства"."Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим", - добавил Песков, подчеркнув и "полную взаимность со стороны Астаны".
https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html
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казахстан, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Касым-Жомарт Токаев
В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Песков назвал визит Макрона в Астану делом Казахстана как суверенной страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, с РФ у него отношения стратегического партнерства, Россия и Казахстан союзники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан.
Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«
"Это (Казахстан) суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.
Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства".
"Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим", - добавил Песков, подчеркнув и "полную взаимность со стороны Астаны".
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КазахстанДмитрий ПесковЭммануэль МакронФранцияВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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