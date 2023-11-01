https://ria.ru/20231101/makron-1906643218.html

В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан - РИА Новости, 01.11.2023

В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, с РФ у него отношения стратегического партнерства,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:27

2023-11-01T12:27

2023-11-01T12:33

казахстан

дмитрий песков

эммануэль макрон

франция

в мире

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан - суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению, с РФ у него отношения стратегического партнерства, Россия и Казахстан союзники, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан.Ранее Макрон прибыл в Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Это (Казахстан) суверенное государство, и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению", - сказал Песков.Он отметил, что у России с Казахстаном "исторические отношения, отношения стратегического партнерства"."Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим", - добавил Песков, подчеркнув и "полную взаимность со стороны Астаны".

https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html

казахстан

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казахстан, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, в мире, касым-жомарт токаев