Татарстан соберет гуманитарную помощь для жителей Газы
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустам Минниханов дал поручение правительству Республики Татарстан организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Ответственным лицом определена вице-премьер, курирующая социальный блок в правительстве, Лейла Фазлеева", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших глава республики призвал предприятия и жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи.
Правительство республики сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.