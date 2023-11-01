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В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе - РИА Новости, 01.11.2023
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе
Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:22
2023-11-01T14:22
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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее время. Действовать ваучеры будут после шести часов вечера в более чем 500 барах и ресторанах, находящихся в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга. Как отмечает газета, это одна из мер по развитию ночного туризма. Гонконгские власти также снизят цену ночных туров на автобусах с открытой крышей. С ноября по ноябрь один билет будет стоить 20 гонконгских долларов (2,6 доллара США). Генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов ранее в интервью РИА Новости заявил, что более 22 тысяч россиян побывали в Гонконге за первые восемь месяцев 2023 года. Он также отметил, что в этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм. В сентябре крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о возобновлении с 23 декабря регулярных прямых рейсов в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
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новости - туризм, туризм, туристы, гонконг, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Гонконг, Аэрофлот
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе
Гонконг начал выдавать туристам сертификаты на посещение баров вечером
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее время.
Действовать ваучеры будут после шести часов вечера в более чем 500 барах и ресторанах, находящихся в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга. Как отмечает газета, это одна из мер по развитию ночного туризма.
Гонконгские власти также снизят цену ночных туров на автобусах с открытой крышей. С ноября по ноябрь один билет будет стоить 20 гонконгских долларов (2,6 доллара США).
Генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов ранее в интервью РИА Новости заявил
, что более 22 тысяч россиян побывали в Гонконге за первые восемь месяцев 2023 года. Он также отметил, что в этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм.
В сентябре крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о возобновлении с 23 декабря регулярных прямых рейсов в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз