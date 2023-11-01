https://ria.ru/20231101/gonkong-1906591199.html

В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе

В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе - РИА Новости, 01.11.2023

В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе

Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:22

2023-11-01T14:22

2023-11-01T14:22

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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее время. Действовать ваучеры будут после шести часов вечера в более чем 500 барах и ресторанах, находящихся в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга. Как отмечает газета, это одна из мер по развитию ночного туризма. Гонконгские власти также снизят цену ночных туров на автобусах с открытой крышей. С ноября по ноябрь один билет будет стоить 20 гонконгских долларов (2,6 доллара США). Генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов ранее в интервью РИА Новости заявил, что более 22 тысяч россиян побывали в Гонконге за первые восемь месяцев 2023 года. Он также отметил, что в этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм. В сентябре крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о возобновлении с 23 декабря регулярных прямых рейсов в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

https://ria.ru/20231012/gonkong-1902206552.html

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новости - туризм, туризм, туристы, гонконг, аэрофлот