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В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
14:22 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gonkong-1906591199.html
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе - РИА Новости, 01.11.2023
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе
Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:22
2023-11-01T14:22
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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее время. Действовать ваучеры будут после шести часов вечера в более чем 500 барах и ресторанах, находящихся в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга. Как отмечает газета, это одна из мер по развитию ночного туризма. Гонконгские власти также снизят цену ночных туров на автобусах с открытой крышей. С ноября по ноябрь один билет будет стоить 20 гонконгских долларов (2,6 доллара США). Генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов ранее в интервью РИА Новости заявил, что более 22 тысяч россиян побывали в Гонконге за первые восемь месяцев 2023 года. Он также отметил, что в этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм. В сентябре крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о возобновлении с 23 декабря регулярных прямых рейсов в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
https://ria.ru/20231012/gonkong-1902206552.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Гонконг, Аэрофлот
В Гонконге туристам частично оплатят посещение баров и кафе

Гонконг начал выдавать туристам сертификаты на посещение баров вечером

CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 / Симфония огней в Гонконге
Симфония огней в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Гонконга со среды начинают выдачу туристам сертификатов номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США) на посещение ресторанов и баров в вечернее время.
Действовать ваучеры будут после шести часов вечера в более чем 500 барах и ресторанах, находящихся в районах Цзяньшацзюй и Западный Коулун, а также в Международном аэропорту Гонконга. Как отмечает газета, это одна из мер по развитию ночного туризма.
Гонконгские власти также снизят цену ночных туров на автобусах с открытой крышей. С ноября по ноябрь один билет будет стоить 20 гонконгских долларов (2,6 доллара США).
Генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов ранее в интервью РИА Новости заявил, что более 22 тысяч россиян побывали в Гонконге за первые восемь месяцев 2023 года. Он также отметил, что в этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм.
В сентябре крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о возобновлении с 23 декабря регулярных прямых рейсов в Гонконг из Москвы. Полеты будут выполняться из терминала "С" аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.
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