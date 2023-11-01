https://ria.ru/20231101/gaz-1906809974.html

"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане

"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане - РИА Новости, 01.11.2023

"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане

Компания "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:28

2023-11-01T21:28

2023-11-01T21:33

экономика

менделеевский район

рустам минниханов

газпром

республика татарстан (татарстан)

республика татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

КАЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Компания "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Документ в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова подписали в рамках Петербургского международного газового форума генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров и генеральный директор АО "Газпром межрегионгаз Казань" Айдар Тагиров. "Основным сырьем для производства станет природный газ. Потребность комплекса в газе составит до 1,3 миллиарда кубометров в год. Весь необходимый объем предоставит "Газпром межрегионгаз". Подписанное соглашение предполагает сотрудничество на 30 лет", - говорится в сообщении. Комплекс будет построен в Менделеевском районе Татарстана на территории, прилегающей к существующему заводу "Аммоний". На данный момент завершается проектирование объекта. Проектная мощность составит 1,2 миллиона тонн аммиака и 1,75 миллиона тонн карбамида в год. "Я хотел бы поблагодарить наших коллег из "Газпрома" и "Газпром межрегионгаза" за поддержку, оказываемую республике. Татарстан - один из крупнейших в стране потребителей газа. Стабильные поставки газа - это залог устойчивой работы татарстанских промышленных предприятий, реализации перспективных инвестпроектов. Это позволяет нам быть опорным субъектом России", - сказал на церемонии подписания Минниханов. Густов отметил, что группа "Газпром межрегионгаз" уделяет особое внимание расширению использования природного газа на внутреннем рынке, подключает новых потребителей, переводит на сетевое топливо уже действующие предприятия и увеличивает поставки газа давним партнерам, одним из которых является "Аммоний". "Надежное энергоснабжение промышленности - один из важнейших элементов ее полноценного функционирования. Уверен, что проект компании создаст дополнительные стимулы для социально-экономического развития Республики Татарстан, а группа готова обеспечить стабильные поставки газа новому комплексу", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906706248.html

менделеевский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, менделеевский район, рустам минниханов, газпром, республика татарстан (татарстан)