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"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане - РИА Новости, 01.11.2023
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21:28 01.11.2023 (обновлено: 21:33 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaz-1906809974.html
"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане
"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане - РИА Новости, 01.11.2023
"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане
Компания "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:28
2023-11-01T21:33
экономика
менделеевский район
рустам минниханов
газпром
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Компания "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Документ в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова подписали в рамках Петербургского международного газового форума генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров и генеральный директор АО "Газпром межрегионгаз Казань" Айдар Тагиров. "Основным сырьем для производства станет природный газ. Потребность комплекса в газе составит до 1,3 миллиарда кубометров в год. Весь необходимый объем предоставит "Газпром межрегионгаз". Подписанное соглашение предполагает сотрудничество на 30 лет", - говорится в сообщении. Комплекс будет построен в Менделеевском районе Татарстана на территории, прилегающей к существующему заводу "Аммоний". На данный момент завершается проектирование объекта. Проектная мощность составит 1,2 миллиона тонн аммиака и 1,75 миллиона тонн карбамида в год. "Я хотел бы поблагодарить наших коллег из "Газпрома" и "Газпром межрегионгаза" за поддержку, оказываемую республике. Татарстан - один из крупнейших в стране потребителей газа. Стабильные поставки газа - это залог устойчивой работы татарстанских промышленных предприятий, реализации перспективных инвестпроектов. Это позволяет нам быть опорным субъектом России", - сказал на церемонии подписания Минниханов. Густов отметил, что группа "Газпром межрегионгаз" уделяет особое внимание расширению использования природного газа на внутреннем рынке, подключает новых потребителей, переводит на сетевое топливо уже действующие предприятия и увеличивает поставки газа давним партнерам, одним из которых является "Аммоний". "Надежное энергоснабжение промышленности - один из важнейших элементов ее полноценного функционирования. Уверен, что проект компании создаст дополнительные стимулы для социально-экономического развития Республики Татарстан, а группа готова обеспечить стабильные поставки газа новому комплексу", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html
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экономика, менделеевский район, рустам минниханов, газпром, республика татарстан (татарстан)
Экономика, Менделеевский район, Рустам Минниханов, Газпром, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Татарстан

"Газпром межрегионгаз" поставит газ для производства карбамида в Татарстане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Компания "Аммоний-2" (принадлежит АО "Аммоний") заключило с ООО "Газпром межрегионгаз" рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.
Документ в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова подписали в рамках Петербургского международного газового форума генеральный директор АО "Аммоний" Дмитрий Макаров и генеральный директор АО "Газпром межрегионгаз Казань" Айдар Тагиров.
"Основным сырьем для производства станет природный газ. Потребность комплекса в газе составит до 1,3 миллиарда кубометров в год. Весь необходимый объем предоставит "Газпром межрегионгаз". Подписанное соглашение предполагает сотрудничество на 30 лет", - говорится в сообщении.
Комплекс будет построен в Менделеевском районе Татарстана на территории, прилегающей к существующему заводу "Аммоний". На данный момент завершается проектирование объекта. Проектная мощность составит 1,2 миллиона тонн аммиака и 1,75 миллиона тонн карбамида в год.
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"Я хотел бы поблагодарить наших коллег из "Газпрома" и "Газпром межрегионгаза" за поддержку, оказываемую республике. Татарстан - один из крупнейших в стране потребителей газа. Стабильные поставки газа - это залог устойчивой работы татарстанских промышленных предприятий, реализации перспективных инвестпроектов. Это позволяет нам быть опорным субъектом России", - сказал на церемонии подписания Минниханов.
Густов отметил, что группа "Газпром межрегионгаз" уделяет особое внимание расширению использования природного газа на внутреннем рынке, подключает новых потребителей, переводит на сетевое топливо уже действующие предприятия и увеличивает поставки газа давним партнерам, одним из которых является "Аммоний". "Надежное энергоснабжение промышленности - один из важнейших элементов ее полноценного функционирования. Уверен, что проект компании создаст дополнительные стимулы для социально-экономического развития Республики Татарстан, а группа готова обеспечить стабильные поставки газа новому комплексу", - подчеркнул он.
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Республика ТатарстанЭкономикаМенделеевский районРустам МиннихановГазпромРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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