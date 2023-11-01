Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области
В Иркутске. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного газа, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО "Газпром гелий сервис" подписал 1 ноября на XII Петербургском международном газовом форуме губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.
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"Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.
На форуме глава Приангарья также обсудил вопросы развития газификации и электроснабжения региона с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. В федеральном ведомстве ведется активная работа по решению вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, во многом вызванном незаконным потреблением ресурса. Для того чтобы найти оптимальное решение, изучаются и учитываются все поступившие от регионов, в том числе от Приангарья, предложения по развитию генерации. Долгосрочные планы по соединению газопровода "Сила Сибири", будущего газопровода "Сила Сибири 2" и газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" позволят приступить к газификации Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края.
XII Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Он проводится с 2011 года и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии. В рамках форума проходит более 80 мероприятий различных форматов: пленарные заседания, конференции, круглые столы. На них обсудят вопросы перспективы российского газового рынка и мировые тенденции развития газовой промышленности. Ожидается, что участниками форума 2023 года станут свыше 17 тысяч человек из 52 стран.