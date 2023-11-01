https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html

Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области

Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области - РИА Новости, 01.11.2023

Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области

В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:14

2023-11-01T17:14

2023-11-01T17:15

иркутская область

экономика

иркутская область

россия

хабаровск

николай шульгинов

игорь кобзев

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818059028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23ba5f5423770ac5e43ae8d04ff9615a.jpg

ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного газа, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО "Газпром гелий сервис" подписал 1 ноября на XII Петербургском международном газовом форуме губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш. "Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении. На форуме глава Приангарья также обсудил вопросы развития газификации и электроснабжения региона с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. В федеральном ведомстве ведется активная работа по решению вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, во многом вызванном незаконным потреблением ресурса. Для того чтобы найти оптимальное решение, изучаются и учитываются все поступившие от регионов, в том числе от Приангарья, предложения по развитию генерации. Долгосрочные планы по соединению газопровода "Сила Сибири", будущего газопровода "Сила Сибири 2" и газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" позволят приступить к газификации Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края. XII Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Он проводится с 2011 года и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии. В рамках форума проходит более 80 мероприятий различных форматов: пленарные заседания, конференции, круглые столы. На них обсудят вопросы перспективы российского газового рынка и мировые тенденции развития газовой промышленности. Ожидается, что участниками форума 2023 года станут свыше 17 тысяч человек из 52 стран.

https://ria.ru/20231027/sotsobekty-1905720003.html

https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

иркутская область

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, иркутская область, россия, хабаровск, николай шульгинов, игорь кобзев, газпром, сила сибири — 2