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Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области - РИА Новости, 01.11.2023
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Иркутская область
 
17:14 01.11.2023 (обновлено: 17:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html
Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области
Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области - РИА Новости, 01.11.2023
Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области
В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:14
2023-11-01T17:15
иркутская область
экономика
иркутская область
россия
хабаровск
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игорь кобзев
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного газа, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО "Газпром гелий сервис" подписал 1 ноября на XII Петербургском международном газовом форуме губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш. "Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении. На форуме глава Приангарья также обсудил вопросы развития газификации и электроснабжения региона с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. В федеральном ведомстве ведется активная работа по решению вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, во многом вызванном незаконным потреблением ресурса. Для того чтобы найти оптимальное решение, изучаются и учитываются все поступившие от регионов, в том числе от Приангарья, предложения по развитию генерации. Долгосрочные планы по соединению газопровода "Сила Сибири", будущего газопровода "Сила Сибири 2" и газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" позволят приступить к газификации Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края. XII Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Он проводится с 2011 года и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии. В рамках форума проходит более 80 мероприятий различных форматов: пленарные заседания, конференции, круглые столы. На них обсудят вопросы перспективы российского газового рынка и мировые тенденции развития газовой промышленности. Ожидается, что участниками форума 2023 года станут свыше 17 тысяч человек из 52 стран.
https://ria.ru/20231027/sotsobekty-1905720003.html
https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html
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экономика, иркутская область, россия, хабаровск, николай шульгинов, игорь кобзев, газпром, сила сибири — 2
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Россия, Хабаровск, Николай Шульгинов, Игорь Кобзев, Газпром, Сила Сибири — 2

Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВ Иркутске
В Иркутске - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ИРКУТСК, 1 ноя - РИА Новости. В Иркутской области, в соответствии с соглашением между правительством региона и ООО "Газпром гелий сервис", планируется построить комплекс сжижения природного газа, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО "Газпром гелий сервис" подписал 1 ноября на XII Петербургском международном газовом форуме губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.
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"Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.
На форуме глава Приангарья также обсудил вопросы развития газификации и электроснабжения региона с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. В федеральном ведомстве ведется активная работа по решению вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, во многом вызванном незаконным потреблением ресурса. Для того чтобы найти оптимальное решение, изучаются и учитываются все поступившие от регионов, в том числе от Приангарья, предложения по развитию генерации. Долгосрочные планы по соединению газопровода "Сила Сибири", будущего газопровода "Сила Сибири 2" и газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" позволят приступить к газификации Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия и Забайкальского края.
XII Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Он проводится с 2011 года и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии. В рамках форума проходит более 80 мероприятий различных форматов: пленарные заседания, конференции, круглые столы. На них обсудят вопросы перспективы российского газового рынка и мировые тенденции развития газовой промышленности. Ожидается, что участниками форума 2023 года станут свыше 17 тысяч человек из 52 стран.
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Иркутская областьЭкономикаИркутская областьРоссияХабаровскНиколай ШульгиновИгорь КобзевГазпромСила Сибири — 2
 
 
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