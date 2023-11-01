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На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер - РИА Новости, 01.11.2023
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13:24 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gaz-1906664381.html
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер - РИА Новости, 01.11.2023
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер
Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:24
2023-11-01T13:24
экономика
россия
санкт-петербург
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума. "Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Страны Запада традиционно потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить", - сказал он. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231026/gazprom-1905305397.html
россия
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экономика, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Газпром
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер

Миллер: западные деловые круги предпочли бы вернуть газовые потоки из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума.
"Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Страны Запада традиционно потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить", - сказал он.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАлексей МиллерГазпром
 
 
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