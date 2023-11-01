https://ria.ru/20231101/gaz-1906664381.html
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер - РИА Новости, 01.11.2023
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер
Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:24
2023-11-01T13:24
2023-11-01T13:24
экономика
россия
санкт-петербург
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума. "Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Страны Запада традиционно потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить", - сказал он. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231026/gazprom-1905305397.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Газпром
На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер
Миллер: западные деловые круги предпочли бы вернуть газовые потоки из России