https://ria.ru/20231101/gaz-1906664381.html

На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер

На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер - РИА Новости, 01.11.2023

На Западе хотели бы возвращения газовых потоков из России, заявил Миллер

Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:24

2023-11-01T13:24

2023-11-01T13:24

экономика

россия

санкт-петербург

алексей миллер

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума. "Если обратиться к фактам, западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Страны Запада традиционно потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить", - сказал он. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231026/gazprom-1905305397.html

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

экономика, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром