В Ереване открылась выставка российских фотографов

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. В Ереване открылась выставка "У подножия Арарата". В Национальном центр эстетики имени Генриха Игитяна показывают работы российских фотографов, сообщает корреспондент РИА Новости. "Это проект в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". Российские коллеги приехали в Армению и рассказать о том, какой они видят страну и ее жителей. Шесть дней фотографы путешествовали по республике. Лучшие работы получили свои места на выставке", – сказал организатор форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.На выставке свои работы показали Виль Равилов (Прокопьевск), Денис Яковлев (Краснодар), Данил Савченко (Волгоград), Анна Садовникова (Севастополь), Мария Шерих (Санкт-Петербург) и Юрий Молодковец (Санкт-Петербург). "Невероятно дружественная страна, нас каждый день встречали с накрытым столом, национальными танцами и песнями. Это не может не оставить свое положительное впечатление. Мне как фотографу были интересны архитектура, история и местные жители – невероятно колоритные. Каждый раз общаясь с местными, проживал вместе с ними их историю. Шесть дней мы снимали в разных локациях по всей Армении", – рассказал РИА Новости Данил Савченко. Кроме того, фотограф из Волгограда рассказал подробнее об одном из героев. "Особое впечатление на меня произвел гончар Андраник Манукян. Он был на фронте в двух этапах остроты конфликта между Ереваном и Баку, при этом остался светлым и чистым. Он открыл мастерскую и преподает гончарное дело детям и подросткам. Он даже вывел это на рынок – продает свои изделия. После сложных периодов он смог встать на такой светлый путь", – поделился Данил Савченко.Участниками медиа-ассамблеи стали и армянские журналисты, их работы также выставили в Центре Игитяна. Это фотографии Анны Кустовой, Елизаветы Айрапетян, Элизы Крикорян, Арсена Саргсяна и Алисы Григорян. "Каждый российский фотограф увидел Армению по-своему уникально. Они передали ее эстетично, душевно и ярко. В фотографиях ощущается интерес к герою, деталям, пейзажу, что очень ценно. Они заметили то, что на первый взгляд может показаться незаметным. Мы полюбили свою родину и ее культуру – еще сильнее", – отметила в разговоре с РИА Новости Элиза Крикорян.Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего" проходила с 24 по 31 октября. В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.
ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. В Ереване открылась выставка "У подножия Арарата". В Национальном центр эстетики имени Генриха Игитяна показывают работы российских фотографов, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Это проект в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". Российские коллеги приехали в Армению и рассказать о том, какой они видят страну и ее жителей. Шесть дней фотографы путешествовали по республике. Лучшие работы получили свои места на выставке", – сказал организатор форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.
На выставке свои работы показали Виль Равилов (Прокопьевск), Денис Яковлев (Краснодар), Данил Савченко (Волгоград), Анна Садовникова (Севастополь), Мария Шерих (Санкт-Петербург) и Юрий Молодковец (Санкт-Петербург).
«
"Невероятно дружественная страна, нас каждый день встречали с накрытым столом, национальными танцами и песнями. Это не может не оставить свое положительное впечатление. Мне как фотографу были интересны архитектура, история и местные жители – невероятно колоритные. Каждый раз общаясь с местными, проживал вместе с ними их историю. Шесть дней мы снимали в разных локациях по всей Армении", – рассказал РИА Новости Данил Савченко.
Кроме того, фотограф из Волгограда рассказал подробнее об одном из героев.
«
"Особое впечатление на меня произвел гончар Андраник Манукян. Он был на фронте в двух этапах остроты конфликта между Ереваном и Баку, при этом остался светлым и чистым. Он открыл мастерскую и преподает гончарное дело детям и подросткам. Он даже вывел это на рынок – продает свои изделия. После сложных периодов он смог встать на такой светлый путь", – поделился Данил Савченко.
Участниками медиа-ассамблеи стали и армянские журналисты, их работы также выставили в Центре Игитяна. Это фотографии Анны Кустовой, Елизаветы Айрапетян, Элизы Крикорян, Арсена Саргсяна и Алисы Григорян.
«
"Каждый российский фотограф увидел Армению по-своему уникально. Они передали ее эстетично, душевно и ярко. В фотографиях ощущается интерес к герою, деталям, пейзажу, что очень ценно. Они заметили то, что на первый взгляд может показаться незаметным. Мы полюбили свою родину и ее культуру – еще сильнее", – отметила в разговоре с РИА Новости Элиза Крикорян.
Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего" проходила с 24 по 31 октября. В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ
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