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В Ереване открылась выставка российских фотографов - РИА Новости, 01.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:40 01.11.2023 (обновлено: 17:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/foto-1906653693.html
В Ереване открылась выставка российских фотографов
В Ереване открылась выставка российских фотографов - РИА Новости, 01.11.2023
В Ереване открылась выставка российских фотографов
В Ереване открылась выставка "У подножия Арарата". В Национальном центр эстетики имени Генриха Игитяна показывают работы российских фотографов, сообщает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:40
2023-11-01T17:49
культура
ереван
армения
россия
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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. В Ереване открылась выставка "У подножия Арарата". В Национальном центр эстетики имени Генриха Игитяна показывают работы российских фотографов, сообщает корреспондент РИА Новости. &quot;Это проект в рамках медиа-ассамблеи &quot;Россия-Армения: партнерство во имя будущего&quot;. Российские коллеги приехали в Армению и рассказать о том, какой они видят страну и ее жителей. Шесть дней фотографы путешествовали по республике. Лучшие работы получили свои места на выставке&quot;, – сказал организатор форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.На выставке свои работы показали Виль Равилов (Прокопьевск), Денис Яковлев (Краснодар), Данил Савченко (Волгоград), Анна Садовникова (Севастополь), Мария Шерих (Санкт-Петербург) и Юрий Молодковец (Санкт-Петербург). &quot;Невероятно дружественная страна, нас каждый день встречали с накрытым столом, национальными танцами и песнями. Это не может не оставить свое положительное впечатление. Мне как фотографу были интересны архитектура, история и местные жители – невероятно колоритные. Каждый раз общаясь с местными, проживал вместе с ними их историю. Шесть дней мы снимали в разных локациях по всей Армении&quot;, – рассказал РИА Новости Данил Савченко. Кроме того, фотограф из Волгограда рассказал подробнее об одном из героев. &quot;Особое впечатление на меня произвел гончар Андраник Манукян. Он был на фронте в двух этапах остроты конфликта между Ереваном и Баку, при этом остался светлым и чистым. Он открыл мастерскую и преподает гончарное дело детям и подросткам. Он даже вывел это на рынок – продает свои изделия. После сложных периодов он смог встать на такой светлый путь&quot;, – поделился Данил Савченко.Участниками медиа-ассамблеи стали и армянские журналисты, их работы также выставили в Центре Игитяна. Это фотографии Анны Кустовой, Елизаветы Айрапетян, Элизы Крикорян, Арсена Саргсяна и Алисы Григорян. &quot;Каждый российский фотограф увидел Армению по-своему уникально. Они передали ее эстетично, душевно и ярко. В фотографиях ощущается интерес к герою, деталям, пейзажу, что очень ценно. Они заметили то, что на первый взгляд может показаться незаметным. Мы полюбили свою родину и ее культуру – еще сильнее&quot;, – отметила в разговоре с РИА Новости Элиза Крикорян.Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего" проходила с 24 по 31 октября. В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.
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ереван, армения, россия, фонд президентских грантов
Культура, Ереван, Армения, Россия, Фонд президентских грантов
В Ереване открылась выставка российских фотографов

В Ереване открылась выставка российских фотографов "У подножия Арарата"

© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. В Ереване открылась выставка "У подножия Арарата". В Национальном центр эстетики имени Генриха Игитяна показывают работы российских фотографов, сообщает корреспондент РИА Новости.
«

"Это проект в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". Российские коллеги приехали в Армению и рассказать о том, какой они видят страну и ее жителей. Шесть дней фотографы путешествовали по республике. Лучшие работы получили свои места на выставке", – сказал организатор форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
Выставка "У подножия Арарата"
На выставке свои работы показали Виль Равилов (Прокопьевск), Денис Яковлев (Краснодар), Данил Савченко (Волгоград), Анна Садовникова (Севастополь), Мария Шерих (Санкт-Петербург) и Юрий Молодковец (Санкт-Петербург).
«

"Невероятно дружественная страна, нас каждый день встречали с накрытым столом, национальными танцами и песнями. Это не может не оставить свое положительное впечатление. Мне как фотографу были интересны архитектура, история и местные жители – невероятно колоритные. Каждый раз общаясь с местными, проживал вместе с ними их историю. Шесть дней мы снимали в разных локациях по всей Армении", – рассказал РИА Новости Данил Савченко.

© Фото : Данил СавченкоВыставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
1 из 4
© Фото : Данил СавченкоВыставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
2 из 4
© Фото : Данил СавченкоВыставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
3 из 4
© Фото : Данил СавченкоВыставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
4 из 4
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
1 из 4
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
2 из 4
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
3 из 4
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : Данил Савченко
4 из 4
Кроме того, фотограф из Волгограда рассказал подробнее об одном из героев.
«

"Особое впечатление на меня произвел гончар Андраник Манукян. Он был на фронте в двух этапах остроты конфликта между Ереваном и Баку, при этом остался светлым и чистым. Он открыл мастерскую и преподает гончарное дело детям и подросткам. Он даже вывел это на рынок – продает свои изделия. После сложных периодов он смог встать на такой светлый путь", – поделился Данил Савченко.

© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
1 из 2
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
2 из 2
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
1 из 2
Выставка "У подножия Арарата"
© Фото : предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
2 из 2
Участниками медиа-ассамблеи стали и армянские журналисты, их работы также выставили в Центре Игитяна. Это фотографии Анны Кустовой, Елизаветы Айрапетян, Элизы Крикорян, Арсена Саргсяна и Алисы Григорян.
«

"Каждый российский фотограф увидел Армению по-своему уникально. Они передали ее эстетично, душевно и ярко. В фотографиях ощущается интерес к герою, деталям, пейзажу, что очень ценно. Они заметили то, что на первый взгляд может показаться незаметным. Мы полюбили свою родину и ее культуру – еще сильнее", – отметила в разговоре с РИА Новости Элиза Крикорян.

© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
1 из 3
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Выставка "У подножия Арарата"
Выставка У подножия Арарата
Выставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
2 из 3
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"Фотовыставка "У подножия Арарата"
Фотовыставка У подножия Арарата
Фотовыставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
3 из 3
Выставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
1 из 3
Выставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
2 из 3
Фотовыставка "У подножия Арарата"
© предоставлено пресс-службой Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего"
3 из 3
Медиа-ассамблея "Россия-Армения: партнерство во имя будущего" проходила с 24 по 31 октября. В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.
Режиссер, драматург Рубен Тарьян на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ
31 октября, 06:37
 
КультураЕреванАрменияРоссияФонд президентских грантов
 
 
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