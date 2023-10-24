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В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум - РИА Новости, 25.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:00 24.10.2023 (обновлено: 18:47 25.10.2023)
https://ria.ru/20231024/forum-1904651688.html
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум - РИА Новости, 25.10.2023
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум
В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T20:00
2023-10-25T18:47
культура
ереван
россия
новости культуры
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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. &quot;Это уникальный российско-армянский проект для представителей креативных индустрий двух стран. В программе создание совместного мультимедийного контента и фильма &quot;У подножия Арарата&quot; об истории, культуре, традициях и современных реалиях Армении, а также мастер-классы от ведущих российских представителей креативных индустрий&quot;, – рассказали представители медиаконгресса &quot;Содружество журналистов&quot;, организаторы мероприятия. Участниками форума стали блогеры, документалисты, журналисты, моушен-дизайнеры и фотографы. Ассамблея продолжит свою работу до 31 октября. Итогом станет презентация проектов "У подножия Арарата" и фотовыставка лучших работ участников в Национальном центре эстетики Генриха Игитяна.В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении поддержке Фонда президентских грантов.
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Роман Харрасов
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ереван, россия, новости культуры
Культура, Ереван, Россия, Новости культуры
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум

В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум для молодых журналистов

© РИА Новости / Роман ХаррасовАссамблея молодых журналистов "У подножия Арарата" в Ереване
Ассамблея молодых журналистов У подножия Арарата в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Роман Харрасов
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости.
«

"Это уникальный российско-армянский проект для представителей креативных индустрий двух стран. В программе создание совместного мультимедийного контента и фильма "У подножия Арарата" об истории, культуре, традициях и современных реалиях Армении, а также мастер-классы от ведущих российских представителей креативных индустрий", – рассказали представители медиаконгресса "Содружество журналистов", организаторы мероприятия.

Участниками форума стали блогеры, документалисты, журналисты, моушен-дизайнеры и фотографы.
© РИА Новости / Роман ХаррасовАссамблея молодых журналистов "У подножия Арарата" в Ереване
Ассамблея молодых журналистов У подножия Арарата в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Роман Харрасов
Ассамблея молодых журналистов "У подножия Арарата" в Ереване
Ассамблея продолжит свою работу до 31 октября. Итогом станет презентация проектов "У подножия Арарата" и фотовыставка лучших работ участников в Национальном центре эстетики Генриха Игитяна.
В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении поддержке Фонда президентских грантов.
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