https://ria.ru/20231024/forum-1904651688.html

В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум

В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум - РИА Новости, 25.10.2023

В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум

В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T20:00

2023-10-24T20:00

2023-10-25T18:47

культура

ереван

россия

новости культуры

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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. "Это уникальный российско-армянский проект для представителей креативных индустрий двух стран. В программе создание совместного мультимедийного контента и фильма "У подножия Арарата" об истории, культуре, традициях и современных реалиях Армении, а также мастер-классы от ведущих российских представителей креативных индустрий", – рассказали представители медиаконгресса "Содружество журналистов", организаторы мероприятия. Участниками форума стали блогеры, документалисты, журналисты, моушен-дизайнеры и фотографы. Ассамблея продолжит свою работу до 31 октября. Итогом станет презентация проектов "У подножия Арарата" и фотовыставка лучших работ участников в Национальном центре эстетики Генриха Игитяна.В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении поддержке Фонда президентских грантов.

https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html

ереван

россия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ереван, россия, новости культуры