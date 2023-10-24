https://ria.ru/20231024/forum-1904651688.html
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум - РИА Новости, 25.10.2023
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум
В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T20:00
2023-10-24T20:00
2023-10-25T18:47
культура
ереван
россия
новости культуры
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ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости. "Это уникальный российско-армянский проект для представителей креативных индустрий двух стран. В программе создание совместного мультимедийного контента и фильма "У подножия Арарата" об истории, культуре, традициях и современных реалиях Армении, а также мастер-классы от ведущих российских представителей креативных индустрий", – рассказали представители медиаконгресса "Содружество журналистов", организаторы мероприятия. Участниками форума стали блогеры, документалисты, журналисты, моушен-дизайнеры и фотографы. Ассамблея продолжит свою работу до 31 октября. Итогом станет презентация проектов "У подножия Арарата" и фотовыставка лучших работ участников в Национальном центре эстетики Генриха Игитяна.В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении поддержке Фонда президентских грантов.
https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ереван, россия, новости культуры
Культура, Ереван, Россия, Новости культуры
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум
В Ереване стартовал российско-армянский медиафорум для молодых журналистов
ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. В Ереване начала работу ассамблея молодых журналистов "Россия-Армения: партнерство во имя будущего", сообщает корреспондент РИА Новости.
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"Это уникальный российско-армянский проект для представителей креативных индустрий двух стран. В программе создание совместного мультимедийного контента и фильма "У подножия Арарата" об истории, культуре, традициях и современных реалиях Армении, а также мастер-классы от ведущих российских представителей креативных индустрий", – рассказали представители медиаконгресса "Содружество журналистов", организаторы мероприятия.
Участниками форума стали блогеры, документалисты, журналисты, моушен-дизайнеры и фотографы.
Ассамблея продолжит свою работу до 31 октября. Итогом станет презентация проектов "У подножия Арарата" и фотовыставка лучших работ участников в Национальном центре эстетики Генриха Игитяна.
В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении поддержке Фонда президентских грантов.
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