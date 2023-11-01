https://ria.ru/20231101/fiasko-1906571927.html

Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность

Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность - РИА Новости, 01.11.2023

Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность

Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:00

2023-11-01T02:00

2023-11-01T02:41

в мире

франция

израиль

ближний восток

эммануэль макрон

николя бавере

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере.В конце октября французский лидер встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси."Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско, подтверждающим дипломатическую деградацию Франции", — заявил он.По словам обозревателя, визит Макрона завершился "очередным провалом французской дипломатии".Как отметил журналист, президент Франции постоянно менял свою точку зрения в зависимости от того, с кем общался. Такой подход не позволил Макрону достичь дипломатического успеха, резюмировал Бавере.Ранее член политбюро и глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

https://ria.ru/20231029/konflikt-1905997280.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, израиль, ближний восток, эммануэль макрон, николя бавере, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году