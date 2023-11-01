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Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность - РИА Новости, 01.11.2023
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02:00 01.11.2023 (обновлено: 02:41 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/fiasko-1906571927.html
Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность
Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность - РИА Новости, 01.11.2023
Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность
Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:00
2023-11-01T02:41
в мире
франция
израиль
ближний восток
эммануэль макрон
николя бавере
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере.В конце октября французский лидер встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси."Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско, подтверждающим дипломатическую деградацию Франции", — заявил он.По словам обозревателя, визит Макрона завершился "очередным провалом французской дипломатии".Как отметил журналист, президент Франции постоянно менял свою точку зрения в зависимости от того, с кем общался. Такой подход не позволил Макрону достичь дипломатического успеха, резюмировал Бавере.Ранее член политбюро и глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
https://ria.ru/20231029/konflikt-1905997280.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, франция, израиль, ближний восток, эммануэль макрон, николя бавере, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Франция, Израиль, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Николя Бавере, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность

Figaro: Макрон потерпел фиаско в поездке на Ближний Восток

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере.
В конце октября французский лидер встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
«
"Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско, подтверждающим дипломатическую деградацию Франции", — заявил он.
По словам обозревателя, визит Макрона завершился "очередным провалом французской дипломатии".
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Как отметил журналист, президент Франции постоянно менял свою точку зрения в зависимости от того, с кем общался. Такой подход не позволил Макрону достичь дипломатического успеха, резюмировал Бавере.
Ранее член политбюро и глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
В миреФранцияИзраильБлижний ВостокЭммануэль МакронНиколя БавереБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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