Деградировали. В поведении Макрона на Ближнем Востоке заметили странность
Figaro: Макрон потерпел фиаско в поездке на Ближний Восток
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в турне по Ближнему Востоку, написал обозреватель Figaro Николя Бавере.
В конце октября французский лидер встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
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"Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско, подтверждающим дипломатическую деградацию Франции", — заявил он.
По словам обозревателя, визит Макрона завершился "очередным провалом французской дипломатии".
Как отметил журналист, президент Франции постоянно менял свою точку зрения в зависимости от того, с кем общался. Такой подход не позволил Макрону достичь дипломатического успеха, резюмировал Бавере.
Ранее член политбюро и глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что поддержка Палестины среди членов ООН на голосовании в генассамблее показывает неубедительность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании международной коалиции по борьбе с движением.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.