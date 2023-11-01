https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада

Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада - РИА Новости, 01.11.2023

Это уже не остановить. Европа ищет способ избежать распада

Тридцать лет назад, 1 ноября 1993 года, вступил в силу Маастрихтский договор. Так появился Европейский союз. За минувшие годы эта международная структура... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T10:43

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Тридцать лет назад, 1 ноября 1993 года, вступил в силу Маастрихтский договор. Так появился Европейский союз. За минувшие годы эта международная структура столкнулась со множеством проблем. Ее будущее внушает все меньше оптимизма. К чему сегодня пришел ЕС — в материале РИА Новости.Европа объединяетсяПосле Второй мировой войны возникли Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Евратом, которые послужили основой Европейского союза. Договор, подписанный 7 февраля 1992-го в нидерландском городе Маастрихт, де-юре закрепил экономическое и политическое единство этих организаций.В ЕС вошло 12 стран-учредителей: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Великобритания. В 1995 году к ним присоединились Австрия, Швеция и Финляндия. В 2004-м — Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Мальта и Кипр; в 2007 году — Болгария и Румыния, в июле 2013-го 28-м членом стала Хорватия. Сейчас в Евросоюзе 27 государств — Великобритания покинула его в 2020 году.Ратификация договора проходила не без трудностей. В Дании и Франции пришлось проводить референдумы, а в Великобритании и Германии — специальные парламентские слушания. Проблемным оказалось и принятие общей конституции. В 2004-м Франция и Нидерланды отклонили проект, когда остальные страны его ратифицировали. Единого основного закона в ЕС так и нет."То, что стран-участниц стало более чем в два раза больше, свидетельствует о привлекательности Евросоюза. Об успехе говорит и очередь на вступление, в которой сейчас практически все оставшиеся страны Европы, за исключением Норвегии, Швейцарии и некоторых других государств. Несмотря на проблемы, ЕС развивался. После Маастрихта было еще несколько важных соглашений: Амстердамский, Ниццкий и Лиссабонский договоры", — рассказывает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Эксперт отмечает, что введение в 1999-м единой коллективной валюты — евро — было знаковым шагом вперед. "Сегодня это стабильная мировая расчетная и резервная валюта. Вторая в мире после доллара", — подчеркивает Топорнин. Важным событием стало и введение Шенгенской зоны с безвизовым перемещением и снятием рамок на пути капиталов, товаров и услуг. Сегодня это большой рынок, объединяющий почти 500 миллионов человек. ВВП Евросоюза занимает второе место после США.Трудностей все большеФормирование ЕС не застраховало Европу от проблем. Одна из ключевых — миграционный кризис. Наплыв миллионов беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки создает финансовые трудности, обостряет социокультурные конфликты, приводит к многочисленным скандалам. Далеко не все политики согласны с миграционным подходом Брюсселя. "Я не допущу, чтобы вся Италия стала европейским лагерем для беженцев", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Польша и Венгрия, в свою очередь, блокируют решения о единой миграционной политике Евросоюза.Другой камень преткновения — поддержка Украины. Денег на это у Европы уже не хватает. Нужно изменить бюджетные приоритеты, чтобы совместить помощь Киеву и решение других задач, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе. Венгерский премьер Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет ЕС, которые включали помощь Украине на 50 миллиардов евро: Будапешт требует внятного обоснования выделения средств.Кроме того, в руководстве Евросоюза произошел раскол между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за стремления последней действовать в вопросах внешней политики в одиночку, сообщает Bloomberg. Фон дер Ляйен однозначно поддержала Израиль, когда Мишель и глава евродипломатии Жозеп Боррель призвали Тель-Авив соблюдать международное право в Газе. Как писало издание Politico, глава Европарламента ранее также раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии, после того как она возмутилась его заявлениями о скором присоединении Украины к ЕС."Сейчас для Евросоюза не самый благоприятный момент. Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Шарль Мишель не отличаются задором и устремленностью по укреплению ЕС и выстраиванию благоприятных и выгодных отношений с миром. У них преобладает идеологический, а не экономический аспект. Если сравнивать с тем, что написано в Маастрихтском договоре, и тем, что есть сегодня, можно увидеть мало общего", — говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.Другие руководители Евросоюза, отмечает он, больше стремились к сохранению и реализации договоренностей. Внутренняя политика Брюсселя должна была добиваться максимальной интеграции и благосостояния. А внешняя — обеспечивать выгодные экономические связи. Этого сейчас не происходит."Развод" по-английскиС момента основания Евросоюза Великобритания стремилась максимально сохранять самостоятельность в значимых экономических и политических сферах. Лондон не присоединился к Шенгенскому соглашению и не вводил евро. В 2011-м на фоне экономического кризиса недовольство пребыванием в объединении усилилось. Британские евроскептики видели в нахождении в ЕС только препятствия к свободному развитию. В 2016 году Брюссель согласовал с британским премьером Дэвидом Кэмероном новые условия членства, пытаясь повысить шансы на его сохранение.Тем не менее референдум о Brexit (от Britain + exit) состоялся. Более половины британцев высказались за то, чтобы покинуть союз. При этом единства не было и внутри страны: Шотландия и Северная Ирландия хотели остаться с ЕС. Сменившая Кэмерона Тереза Мэй три раза предоставляла парламенту проекты соглашения о выходе, но так и не получила одобрения. Возник правительственный кризис.Мэй ушла в отставку, новым премьером стал Борис Джонсон, настроенный при любых обстоятельствах вывести Британию из ЕС с 1 февраля 2020-го. В январе палата общин приняла советующий закон, Лондон и Брюссель подписали соглашение о Brexit. В ночь с 31 января у здания Европарламента спустили британский флаг.Социально-экономическое положение Великобритании ухудшилось, возникли различные юридические и политические проблемы. По данным агентства YouGov, в 2023-м 56 процентов жителей страны считают выход из союза ошибкой. Только треть опрошенных отказывается идти на попятную и поддерживает "развод" с ЕС. В британской прессе и среди общественности не утихает дискуссия о проведении повторного референдума.Противостояние союзниковСогласно исследованию Европейского совета по международным делам, 40 процентов жителей Евросоюза считают, что он рискует развалиться в ближайшие 10-20 лет. В мае 2023 года британская Daily Mail опубликовала список государств, которые могут выйти из состава: Италия, Греция, Венгрия, Швеция и Франция. По данным опросов Eurobarometer, пессимизм на счет будущего ЕС высказывает половина граждан этих стран и примерно столько же не доверяет Брюсселю.Современный Евросоюз, по мнению Виктора Орбана, представляет собой плохую пародию на СССР. Сетуя на давление со стороны руководящих европейских органов, премьер Венгрии неоднократно говорил, что его страна будет отстаивать собственную точку зрения на внешнеполитические проблемы и внутреннюю политику. "Если Брюссель и играет на дудке, мы танцуем, как хотим, а если не хотим, то не танцуем", — заявил Орбан.Сравнение с Советским Союзом не понравилось французскому президенту Эммануэлю Макрону. В то же время он сам периодически конфликтует с руководством ЕС. Показательным примером стал ответ Парижа на реакцию Брюсселя по поводу жесткого подавления французских беспорядков летом этого года.Еврокомиссар по правам человека Дидье Рейндерс упрекнул французское правительство в поощрении жестокости полиции. Это расценили как вмешательство во внутренние дела. "Еврокомиссии не стоит интересоваться, как Франция руководит правоохранителями. Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как используется французская полиция во время массовых беспорядков", — сказал глава французского МИД Лоранс Бун.В то же время Макрон не согласен с существующим порядком расширения ЕС. Как пишет Politico, президент Франции называет европейских чиновников "холодной машиной". Более критичны к Евросоюзу его политические соперники. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что страна вообще не должна идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Мы боремся с Европейским союзом как с тоталитарной системой", — заявляла другой французский политик Марин Ле Пен. По данным Института изучения общественного мнения Elabe, более 60 процентов французов допускают ее победу на президентских выборах в 2027-м. Ле Пен также намерена идти в Европарламент единым фронтом с итальянской "Лигой", партией консервативных евроскептиков."Многие воспринимают евроскептицизм как британский пример. Но он существует только в виде идеи реформации. Евроскептики выступали против наднациональности. Основную идею Евросоюза они понимают не как подчиненность, а как координацию действий. Например, такой была бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она добивалась большей мобильности и свободы для стран, создающих благосостояние ЕС, — Германии и Франции", — рассуждает Владимир Оленченко.В сохранении Евросоюза таким, как теперь, заинтересованы в первую очередь страны-иждивенцы — Прибалтика, Болгария и Румыния, подчеркивает эксперт. Им нужна наднациональная и блоковая дисциплина, потому что они живут за счет ЕС. Германия, Франция и Италия в состоянии сами себя обеспечить, и там такой порядок устраивает далеко не всех."В таком большом объединении не может не быть проблем, — уверен Николай Топорнин. — Отстающие в экономическом развитии страны никак не могут нагнать богатых. Есть и специфические внутренние трудности. Невооруженным глазом видны проблемы в миграционной политике, трудно согласовать общие подходы, происходят вспышки агрессии. Эти вопросы в ЕС пытаются решать, но брать пример не с кого".Евросоюз не заявляет о том, что государственность стран-членов должна отмереть, однако не все в Европе готовы делиться своим суверенитетом, отмечает политолог. Евроскептицизм всегда был присущ европейским государствам, но по факту ни одно из них не хочет покидать ЕС. Вместе с тем Брюсселю необходимы новые реформы.

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в мире, брюссель, франция, европа, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, политика