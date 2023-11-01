https://ria.ru/20231101/eksport-1906720879.html

Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию

Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию - РИА Новости, 01.11.2023

Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию

Казахстан готов увеличить объемы поставок во Францию нефти и видит потенциал в экспорте урана, сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:44

2023-11-01T15:44

2023-11-01T15:44

казахстан

франция

экономика

астана

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан готов увеличить объемы поставок во Францию нефти и видит потенциал в экспорте урана, сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.Указывается, что лидеры Казахстана и Франции приняли участие в бизнес-форуме в Астане, в ходе которого Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества. В число приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор."Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - говорится в сообщении.Токаев напомнил, что Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе."Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - приводит слова казахстанского лидера пресс-служба.Существенный потенциал, по мнению казахстанского лидера, имеется и в области "зеленого" водорода.

https://ria.ru/20231101/kazakhstan-1906701868.html

https://ria.ru/20231101/makron-1906643218.html

казахстан

франция

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, франция, экономика, астана, касым-жомарт токаев