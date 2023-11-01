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Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию - РИА Новости, 01.11.2023
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15:44 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/eksport-1906720879.html
Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию
Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию - РИА Новости, 01.11.2023
Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию
Казахстан готов увеличить объемы поставок во Францию нефти и видит потенциал в экспорте урана, сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:44
2023-11-01T15:44
казахстан
франция
экономика
астана
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан готов увеличить объемы поставок во Францию нефти и видит потенциал в экспорте урана, сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.Указывается, что лидеры Казахстана и Франции приняли участие в бизнес-форуме в Астане, в ходе которого Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества. В число приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор."Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - говорится в сообщении.Токаев напомнил, что Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе."Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - приводит слова казахстанского лидера пресс-служба.Существенный потенциал, по мнению казахстанского лидера, имеется и в области "зеленого" водорода.
https://ria.ru/20231101/kazakhstan-1906701868.html
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казахстан, франция, экономика, астана, касым-жомарт токаев
Казахстан, Франция, Экономика, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан выразил готовность нарастить экспорт нефти во Францию

Казахстан готов увеличить поставки нефти и экспорт урана во Францию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан готов увеличить объемы поставок во Францию нефти и видит потенциал в экспорте урана, сообщила в среду пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Указывается, что лидеры Казахстана и Франции приняли участие в бизнес-форуме в Астане, в ходе которого Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества. В число приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор.
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"Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - говорится в сообщении.
Токаев напомнил, что Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе.
"Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - приводит слова казахстанского лидера пресс-служба.
Существенный потенциал, по мнению казахстанского лидера, имеется и в области "зеленого" водорода.
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КазахстанФранцияЭкономикаАстанаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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