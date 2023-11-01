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Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей" - РИА Новости, 01.11.2023
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10:42 01.11.2023 (обновлено: 10:44 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html
Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"
Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей" - РИА Новости, 01.11.2023
Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"
Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:42
2023-11-01T10:44
специальная военная операция на украине
россия
минск
донбасс
мария львова-белова
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека - в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России", - отметила она на встрече с послом РФ в Минске Борисом Грызловым. Львова-Белова в этой связи высказалась за максимальную публичность процессов, связанных с перемещением детей. Она добавила, что представителей Запада неоднократно приглашали ознакомиться с ситуацией, но они всегда отказывались. Уполномоченный при этом выразила благодарность белорусской стороне за помощь в оздоровлении детей Донбасса. Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире Содружества в Минске. Анонсировано обсуждение на заседании наработок государств СНГ в сфере защиты детства: в частности, члены комиссии ознакомятся с опытом реализации закона Белоруссии "О правах ребенка", вопросами защиты прав детей в Армении, практикой мониторинга деятельности учреждений по уходу за детьми в Таджикистане, развитием механизмов содействия реализации права детей на образование в Киргизии. Детские омбудсмены также намерены рассмотреть вопросы разработки индекса благополучия детей государств - участников СНГ, определения мер, упрощающих интеграцию трудовых мигрантов в социум принимающего государства, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с применением инструментов восстановительной медиации.
https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html
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россия, минск, донбасс, мария львова-белова, борис грызлов, снг, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Минск, Донбасс, Мария Львова-Белова, Борис Грызлов, СНГ, Общество
Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"

Львова-Белова: Запад, называя эвакуацию детей депортацией, демонизирует Россию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека - в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России", - отметила она на встрече с послом РФ в Минске Борисом Грызловым.
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Львова-Белова в этой связи высказалась за максимальную публичность процессов, связанных с перемещением детей. Она добавила, что представителей Запада неоднократно приглашали ознакомиться с ситуацией, но они всегда отказывались.
Уполномоченный при этом выразила благодарность белорусской стороне за помощь в оздоровлении детей Донбасса.
Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире Содружества в Минске.
Анонсировано обсуждение на заседании наработок государств СНГ в сфере защиты детства: в частности, члены комиссии ознакомятся с опытом реализации закона Белоруссии "О правах ребенка", вопросами защиты прав детей в Армении, практикой мониторинга деятельности учреждений по уходу за детьми в Таджикистане, развитием механизмов содействия реализации права детей на образование в Киргизии.
Детские омбудсмены также намерены рассмотреть вопросы разработки индекса благополучия детей государств - участников СНГ, определения мер, упрощающих интеграцию трудовых мигрантов в социум принимающего государства, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с применением инструментов восстановительной медиации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинскДонбассМария Львова-БеловаБорис ГрызловСНГОбщество
 
 
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