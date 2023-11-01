https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html

Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"

Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей" - РИА Новости, 01.11.2023

Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"

Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:42

2023-11-01T10:42

2023-11-01T10:44

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека - в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России", - отметила она на встрече с послом РФ в Минске Борисом Грызловым. Львова-Белова в этой связи высказалась за максимальную публичность процессов, связанных с перемещением детей. Она добавила, что представителей Запада неоднократно приглашали ознакомиться с ситуацией, но они всегда отказывались. Уполномоченный при этом выразила благодарность белорусской стороне за помощь в оздоровлении детей Донбасса. Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире Содружества в Минске. Анонсировано обсуждение на заседании наработок государств СНГ в сфере защиты детства: в частности, члены комиссии ознакомятся с опытом реализации закона Белоруссии "О правах ребенка", вопросами защиты прав детей в Армении, практикой мониторинга деятельности учреждений по уходу за детьми в Таджикистане, развитием механизмов содействия реализации права детей на образование в Киргизии. Детские омбудсмены также намерены рассмотреть вопросы разработки индекса благополучия детей государств - участников СНГ, определения мер, упрощающих интеграцию трудовых мигрантов в социум принимающего государства, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с применением инструментов восстановительной медиации.

https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html

https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html

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Дарья Буймова

россия, минск, донбасс, мария львова-белова, борис грызлов, снг, общество