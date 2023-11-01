Львова-Белова прокомментировала заявления о "депортации украинских детей"
Львова-Белова: Запад, называя эвакуацию детей депортацией, демонизирует Россию
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Запад перевирает все факты, демонизирует Россию, превращая эвакуацию в "депортацию украинских детей", заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека - в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России", - отметила она на встрече с послом РФ в Минске Борисом Грызловым.
Львова-Белова в этой связи высказалась за максимальную публичность процессов, связанных с перемещением детей. Она добавила, что представителей Запада неоднократно приглашали ознакомиться с ситуацией, но они всегда отказывались.
Уполномоченный при этом выразила благодарность белорусской стороне за помощь в оздоровлении детей Донбасса.
Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире Содружества в Минске.
Анонсировано обсуждение на заседании наработок государств СНГ в сфере защиты детства: в частности, члены комиссии ознакомятся с опытом реализации закона Белоруссии "О правах ребенка", вопросами защиты прав детей в Армении, практикой мониторинга деятельности учреждений по уходу за детьми в Таджикистане, развитием механизмов содействия реализации права детей на образование в Киргизии.
Детские омбудсмены также намерены рассмотреть вопросы разработки индекса благополучия детей государств - участников СНГ, определения мер, упрощающих интеграцию трудовых мигрантов в социум принимающего государства, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с применением инструментов восстановительной медиации.