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Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 01.11.2023
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17:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/deg-1906764127.html
Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента
Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 01.11.2023
Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента
Минцифры технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, заявил глава министерства Максут Шадаев на... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:37
2023-11-01T17:37
политика
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме CNEWS. "Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, будут ли применяться технологии ДЭГ на предстоящих президентских выборах. Глава Минцифры также рассказал о результатах Единого дня голосования, который прошел в сентябре. "Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались - удивительно, но там разнонаправленно, порядка 780 тысяч человек отдали голоса в электронном виде, дистанционном. Ну и достаточно нет приоритета: где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где то оффлайн голосовали . В этом смысле перекосов значимых от использования ДЭГ нет, с точки зрения результата. Это абсолютно конкурентная технология", - отметил министр. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
https://ria.ru/20231017/golosovanie-1903289796.html
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политика, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дистанционное электронное голосование
Политика, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Дистанционное электронное голосование
Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента

Шадаев: Минцифры технически готово к проведению ДЭГ на президентских выборах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме CNEWS.
«
"Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, будут ли применяться технологии ДЭГ на предстоящих президентских выборах.
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Глава Минцифры также рассказал о результатах Единого дня голосования, который прошел в сентябре.
«
"Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались - удивительно, но там разнонаправленно, порядка 780 тысяч человек отдали голоса в электронном виде, дистанционном. Ну и достаточно нет приоритета: где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где то оффлайн голосовали . В этом смысле перекосов значимых от использования ДЭГ нет, с точки зрения результата. Это абсолютно конкурентная технология", - отметил министр.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
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ПолитикаРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дистанционное электронное голосование
 
 
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