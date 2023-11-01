https://ria.ru/20231101/deg-1906764127.html

Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента

Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 01.11.2023

Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента

Минцифры технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, заявил глава министерства Максут Шадаев на... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:37

2023-11-01T17:37

2023-11-01T17:37

политика

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры технически готово к применению технологий ДЭГ на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме CNEWS. "Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, будут ли применяться технологии ДЭГ на предстоящих президентских выборах. Глава Минцифры также рассказал о результатах Единого дня голосования, который прошел в сентябре. "Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались - удивительно, но там разнонаправленно, порядка 780 тысяч человек отдали голоса в электронном виде, дистанционном. Ну и достаточно нет приоритета: где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где то оффлайн голосовали . В этом смысле перекосов значимых от использования ДЭГ нет, с точки зрения результата. Это абсолютно конкурентная технология", - отметил министр. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".

https://ria.ru/20231017/golosovanie-1903289796.html

https://ria.ru/20230920/vybory-1897497664.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дистанционное электронное голосование