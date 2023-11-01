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Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО
Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:01
2023-11-01T21:01
2023-11-01T21:01
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сергей шойгу
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны. "Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", - сказал источник.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО
Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в ходе спецоперации
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны.
"Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", - сказал источник.
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