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Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО

Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО - РИА Новости, 01.11.2023

Источник: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:01

2023-11-01T21:01

2023-11-01T21:01

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА, сообщил РИА Новости источник, близкий к Минобороны. "Министр обороны поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотных летательных аппаратов в ходе специальной военной операции при подготовке специалистов БПЛА", - сказал источник.

https://ria.ru/20230905/trenazher-1894218284.html

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2023

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россия, сергей шойгу